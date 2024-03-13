أوبك: تقديرات وكالة الطاقة الدولية بشأن أمن النفط مشجعة

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الأربعاء إنها مستبشرة خيراً بتقديرات لوكالة الطاقة الدولية تسلط الضوء على أهمية أمن النفط، لكن التباين الكبير في توقعات الجانبين حول الطلب لا يزال مستمراً.

وتأتي تقديرات وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، عقب خلافات بينها وبين أوبك في السنوات القليلة الماضية حول قضايا مثل الطلب على النفط على المدى الطويل والحاجة إلى استثمارات جديدة.

وقالت أوبك «في منظمة البلدان المصدرة للبترول، شجعتنا هذه الرسالة والإشارة إلى الأهمية المستمرة للنفط بالنسبة للعالم».

وتتباين وجهات نظر الجانبين بقدر كبير فيما يتعلق بتقديرات الطلب على النفط هذا العام فصاعداً. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل الطلب إلى ذروته بحلول عام 2030، بينما لا يرى منتجو النفط في أوبك أي وصول إلى الذروة في توقعاتهم التي تمتد إلى عام 2045.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقديرات نشرت يوم الاثنين وكتبها المحلل رونان جراهام المعني بأمن الطاقة والباحث إلياس أتيجي «في حين أن اعتماد العالم على النفط آخذ في الانخفاض، فإنه لا يزال متجذراً، لذا فإن تعطل الإمدادات لا يزال من الممكن أن يسبب ضرراً اقتصادياً كبيراً وأن يكون له تأثير سلبي كبير على حياة الناس».

وأضافت الوكالة «هناك درجة عالية من الغموض بشأن مدى سرعة انخفاض الطلب، مما يترك شركات النفط في مواجهة قرارات صعبة ومحفوفة بالمخاطر تجارياً بشأن الاستثمار في عمليات المنبع»، وأشارت إلى أن الغموض في الاستثمار يزيد من خطر اختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأضافت أن دعوات وكالة الطاقة الدولية لعدم توجيه استثمارات جديدة في النفط والغاز الطبيعي «أسهمت بشكل كبير في حالة الغموض هذه، والتي لديها القدرة على أن تؤدي إلى فوضى كبيرة في مجال الطاقة، وليس أمن الطاقة المنشود».

وذكرت رويترز هذا الأسبوع أن وجهات نظر الجانبين باتت متباعدة أكثر مما كانت عليه قبل 16 عاماً على الأقل.

وقرر تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في عام 2022 التوقف عن استخدام بيانات وكالة الطاقة الدولية عند تقييم حالة سوق النفط.

واتفقت قرابة 200 دولة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 الذي استضافته دبي في ديسمبر الماضي على أن العالم يحتاج إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في عام 2021 إنه لا ينبغي للمستثمرين تمويل مشاريع جديدة متعلقة بإمدادات النفط والغاز والفحم إذا أراد العالم الوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول منتصف القرن، في تحول عن دعوات سابقة لمزيد من الاستثمار.

وقالت أوبك «أكدت أوبك باستمرار التزامها باستقرار سوق النفط وأمن الإمدادات، ويشمل ذلك احتفاظ أعضائها بقدرات فائضة على نفقتهم الخاصة في حالة حدوث أي انقطاع غير متوقع في إمدادات النفط العالمية».

وتقول وكالة الطاقة الدولية إن زيادة استخدام الطاقة النظيفة هي الطريقة الأكثر فعالية للحكومات لتعزيز أمن الطاقة.





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