البتكوين تسجل مستويات قياسية جديدة تتجاوز 75 ألف دولار

واصلت العملة الرقمية المشفرة بتكوين ارتفاعها اليوم الأربعاء لتسجل مستويات قياسية جديدة تتجاوز 75 ألف دولار للوحدة الواحدة مدعومة بالتدفقات غير المسبوقة للاستثمارات في صناديق الاستثمار القابلة للتداول للعملات الرقمية، مع ترقب ظاهرة انتصاف البتكوين المتوقعة في أبريل المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الارتفاع الكبير للعملة الرقمية الأكبر في العالم يأتي الآن بعد فترة انتظار متوترة منذ 10 نوفمبر الماضي عندما وصلت البتكوين إلى مستوى قياسي قدره 63ر68789 دولار للواحدة الواحدة.

ويعتبر إطلاق صناديق استثمار البتكوين القابلة للتداول في البورصة في الولايات المتحدة يوم 11 يناير الماضي محركا أساسيا وراء ارتفاع العملات الرقمية مؤخرا. وجذبت هذه الصناديق كتلك التي أطلقتها شركة بلاك روك وفيديلتي إنفستمنتس للاستثمار المالي حوالي 5ر9 مليار دولار منذ إطلاقها.

وفي بريطانيا أعلنت بورصة لندن للأوراق المالية اعتزامها تلقي الطلبات لطرح صناديق استثمار البتكوين وإيثر للتداول، في حين أعلنت هيئة سوق المال التايلاندية اعتزامها

فتح الباب أمام طرح صناديق استثمار للعملات الرقمية المشفرة أمام المشترين الأفراد.

وسجلت البتكويت 4 أرقام قياسية خلال أقل من 10 أيام حيث سجلت 63ر69170 دولار يوم 5 مارس الحالي ثم 05ر70083 دولار يوم 8 مارس ثم 71ر72850 دولار يوم 11 مارس

ثم 47ر73637 دولار للوحدة الواحدة اليوم 13 مارس.



وفي ظل تذبذبات

غير مسبوقة خلال الـ 24 ساعة الماضية تراجع سعر البتكوين إلى 85ر68728 دولار للوحدة الواحدة مما فجر موجة بيع كثيف للأصول الرقمية. في الوقت نفسه تراوحت القيمة الإجمالية لسوق العملات الرقمية في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية بين 62ر2 و77ر2 تريليون دولار.



وجاء ارتفاع سعر البتكوين

في

ظل تدفقات قياسية للأموال إلى صناديق الاستثمار في العملات الرقمية القابلة للتداول

حيث وصلت التدفقات إلى صناديق الاستثمار الفورية امس إلى 05ر1 مليار دولار

في حين وصلت التدفقات اليومية إلى صنددوق آي شيرز بتكوين إلى مستوى قياسي أمس وقدره 849 مليون دولار.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز