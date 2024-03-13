مركز الأرصاد يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

(MENAFN
- Al-Bayan)
ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وضرورة اتباع إرشادات المرور نظرا لتوفر فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة 00:30 الخميس 14/03/2024 وحتى الساعة 09:00.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الغربية والجزر ليلاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:05 و المد الثاني عند الساعة 03:58 و الجزر الأول عند الساعة 09:44 والجزر الثاني عند الساعة 21:37.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:11 والمد الثاني عند الساعة 00:22 و الجزر الأول عند الساعة 18:37 والجزر الثاني عند الساعة 07:19.
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