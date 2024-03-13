مركز الأرصاد يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وضرورة اتباع إرشادات المرور نظرا لتوفر فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة 00:30 الخميس 14/03/2024 وحتى الساعة 09:00.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الغربية والجزر ليلاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:05 و المد الثاني عند الساعة 03:58 و الجزر الأول عند الساعة 09:44 والجزر الثاني عند الساعة 21:37.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:11 والمد الثاني عند الساعة 00:22 و الجزر الأول عند الساعة 18:37 والجزر الثاني عند الساعة 07:19.

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