وفاة سعيد جمعة النابودة أحد أبرز رجال الأعمال في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
انتقل إلى رحمة الله تعالي رجل الأعمال الإماراتي سعيد جمعة النابودة رئيس مجموعة سعيد ومحمد النابودة
ورئيس غرفة تجارة وصناعة دبي الأسبق.
وستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر غدا الخميس ، وتقبل التعازي اعتباراً من يوم
غد الخميس بعد صلاة العشاء إلى يوم السبت في منطقة الخوانيج.
ويعد سعيد بن جمعة النابودة رجلاً من مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، له دور فاعل في العمل المؤسسي سواء في المجلس الوطني الاتحادي منذ دورته الأولى والثانية بين عامي 1972 و1978، أم في غرفة تجارة وصناعة دبي بين عقدي الثمانينيات والتسعينيات (من سنة 1982 وحتى سنة 1997)، أو في بناء صرح مجموعة سعيد ومحمد النابودة التي تمثل منصة اقتصادية مهمة على الصعيد الوطني، إلى جانب دوره الاجتماعي الثقافي المشهود في العطاء والبناء طيلة أكثر من نصف قرن، وبما لا يمكن حصره.
نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويرزقه الفردوس الأعلى مع النبيين والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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