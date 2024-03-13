وفاة سعيد جمعة النابودة أحد أبرز رجال الأعمال في دبي

انتقل إلى رحمة الله تعالي رجل الأعمال الإماراتي سعيد جمعة النابودة رئيس مجموعة سعيد ومحمد النابودة

ورئيس غرفة تجارة وصناعة دبي الأسبق.

وستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر غدا الخميس ، وتقبل التعازي اعتباراً من يوم

غد الخميس بعد صلاة العشاء إلى يوم السبت ‏‎في منطقة الخوانيج.

ويعد سعيد بن جمعة النابودة رجلاً من مدرسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، له دور فاعل في العمل المؤسسي سواء في المجلس الوطني الاتحادي منذ دورته الأولى والثانية بين عامي 1972 و1978، أم في غرفة تجارة وصناعة دبي بين عقدي الثمانينيات والتسعينيات (من سنة 1982 وحتى سنة 1997)، أو في بناء صرح مجموعة سعيد ومحمد النابودة التي تمثل منصة اقتصادية مهمة على الصعيد الوطني، إلى جانب دوره الاجتماعي الثقافي المشهود في العطاء والبناء طيلة أكثر من نصف قرن، وبما لا يمكن حصره.

‏‎نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته ويرزقه الفردوس الأعلى مع النبيين والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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