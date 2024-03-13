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محمد بن راشد: سعيد النابودة أحد رواد الأعمال في الإمارات حط رحاله عند رب كريم في شهر فضيل

3/13/2024 3:00:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نعى
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رجل الأعمال
سعيد جمعة النابودة، واصفاً سموه إياه بأنه أحد رواد الأعمال في الإمارات،
وأحد المقربين من المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه،
رحمه الله، حيث تعلم من مدرسته في الحياة".

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "سعيد جمعة النابودة في ذمة الله.. أحد رواد الأعمال في الإمارات.. ورئيس غرفة تجارة دبي سابقاً.. وأحد المقربين من الشيخ راشد رحمه الله، حيث تعلم من مدرسته في الحياة".

وأضاف سموه: "حط رحاله اليوم عند رب كريم.. في شهر فضيل.. نسأل الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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