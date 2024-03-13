محمد بن زايد: سعدت بلقاء إخواني حكام الإمارات وتحدثنا عن شؤون الوطن وضمان استدامة نهضته وازدهاره

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن سعادته باستقبال إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات على مائدة الإفطار.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "سعدت اليوم بلقاء إخواني حكام الإمارات على مائدة الإفطار، حيث تبادلنا أطيب التهاني والأمنيات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك وتحدثنا عن شؤون الوطن وضمان استدامة نهضته وازدهاره، داعين الله تعالى أن يحفظ الإمارات ويديم عزها ويجعل هذا الشهر الفضيل شهر خير وبركة على شعبها والشعوب العربية والإسلامية والعالم كافة".

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