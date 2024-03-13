محمد بن زايد: سعدت بلقاء إخواني حكام الإمارات وتحدثنا عن شؤون الوطن وضمان استدامة نهضته وازدهاره

(MENAFN
- Al-Bayan)
عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن سعادته باستقبال إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات على مائدة الإفطار.
وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "سعدت اليوم بلقاء إخواني حكام الإمارات على مائدة الإفطار، حيث تبادلنا أطيب التهاني والأمنيات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك وتحدثنا عن شؤون الوطن وضمان استدامة نهضته وازدهاره، داعين الله تعالى أن يحفظ الإمارات ويديم عزها ويجعل هذا الشهر الفضيل شهر خير وبركة على شعبها والشعوب العربية والإسلامية والعالم كافة".
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