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البرلمان الأوروبي يعلن عدم مشاركته في مراقبة انتخابات الرئاسة الروسية

3/13/2024 2:35:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 13 - 3 (كونا) -- أعلن البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء عدم مشاركته في مراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية العام الحالي وبالتالي لن يصدر تعليقا لا على سير العملية الانتخابية ولا نتائجها.
وقال رئيسا فريق دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات في البرلمان الأوروبي النائبان من حزب الشعب الأوروبي الألماني ديفيد مكاليستر والسويدي توماس توبيه في بيان "لم يكلف أي عضو في البرلمان الأوروبي بمراقبة العملية الانتخابية أو التعليق عليها لا في أراضي الاتحاد الروسي ولا في شبه جزيرة القرم أو الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا بصورة غير مشروعة".
وأضاف مكاليستر وتوبيه أنه في حال قرر أي عضو في البرلمان الأوروبي التعليق على هذه الانتخابات فسيفعل ذلك بمبادرة منه ولا ينبغي تحت أي ظرف إلزام البرلمان الأوروبي باتخاذ إجراء أو إصدار بيان بهذا الشأن.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الاتحاد الروسي خلال الفترة من ال15 إلى ال17 من مارس الجاري. (النهاية)

ح ت ص / أ م س




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