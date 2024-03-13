البرلمان الأوروبي يعلن عدم مشاركته في مراقبة انتخابات الرئاسة الروسية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 13 - 3 (كونا) -- أعلن البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء عدم مشاركته في مراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية العام الحالي وبالتالي لن يصدر تعليقا لا على سير العملية الانتخابية ولا نتائجها.
وقال رئيسا فريق دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات في البرلمان الأوروبي النائبان من حزب الشعب الأوروبي الألماني ديفيد مكاليستر والسويدي توماس توبيه في بيان "لم يكلف أي عضو في البرلمان الأوروبي بمراقبة العملية الانتخابية أو التعليق عليها لا في أراضي الاتحاد الروسي ولا في شبه جزيرة القرم أو الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا بصورة غير مشروعة".
وأضاف مكاليستر وتوبيه أنه في حال قرر أي عضو في البرلمان الأوروبي التعليق على هذه الانتخابات فسيفعل ذلك بمبادرة منه ولا ينبغي تحت أي ظرف إلزام البرلمان الأوروبي باتخاذ إجراء أو إصدار بيان بهذا الشأن.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الاتحاد الروسي خلال الفترة من ال15 إلى ال17 من مارس الجاري. (النهاية)
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