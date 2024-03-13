وزير الخارجية الجزائري يبحث مع مسؤول أوروبي سبل دعم إيقاف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 13 - 3 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانس اليوم الأربعاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل دعم الجهود الرامية إلى فرض إيقاف إطلاق النار.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن عطاف وكوبمانس ناقشا خلال اجتماعهما في الجزائر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضاف البيان أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع سبل دعم الجهود الرامية إلى فرض إيقاف إطلاق النار وتمكين جهود الإغاثة الانسانية إلى جانب آفاق دفع المجتمع الدولي نحو إيجاد حل دائم وعادل ونهائي للقضية الفلسطينية يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا متواصلا على قطاع غزة منذ عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط أكثر من 31 ألف شهيد و73 ألف مصاب. (النهاية)
م ر / م ع ع
MENAFN13032024000071011013ID1107973854
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.