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وزير الخارجية الجزائري يبحث مع مسؤول أوروبي سبل دعم إيقاف إطلاق النار في غزة

3/13/2024 2:35:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 13 - 3 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانس اليوم الأربعاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل دعم الجهود الرامية إلى فرض إيقاف إطلاق النار.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن عطاف وكوبمانس ناقشا خلال اجتماعهما في الجزائر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضاف البيان أن الجانبين بحثا خلال الاجتماع سبل دعم الجهود الرامية إلى فرض إيقاف إطلاق النار وتمكين جهود الإغاثة الانسانية إلى جانب آفاق دفع المجتمع الدولي نحو إيجاد حل دائم وعادل ونهائي للقضية الفلسطينية يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا متواصلا على قطاع غزة منذ عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي ما أدى إلى سقوط أكثر من 31 ألف شهيد و73 ألف مصاب. (النهاية)

م ر / م ع ع




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