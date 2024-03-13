أمير قطر يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي الأوضاع في قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 13 - 3 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الأربعاء الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من رئيس المجلس الأوروبي استعرضا خلاله علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تطويرها بالإضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية.
وكان أمير قطر بحث في اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق من اليوم تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. (النهاية)
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