Wednesday, 13 March 2024 11:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمير قطر يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي الأوضاع في قطاع غزة

3/13/2024 2:35:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 13 - 3 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الأربعاء الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من رئيس المجلس الأوروبي استعرضا خلاله علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تطويرها بالإضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية.
وكان أمير قطر بحث في اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق من اليوم تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. (النهاية)

س س س / م ع ع




MENAFN13032024000071011013ID1107973853

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث