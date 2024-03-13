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الأردن: تعنت الاحتلال الإسرائيلي في إدخال المساعدات لغزة يدفع المنطقة باتجاه المزيد من التأزيم

3/13/2024 2:35:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 13 - 3 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأربعاء أن تعنت الاحتلال الإسرائيلي في رفض إيقاف الحرب على غزة وفي إدخال المساعدات إلى القطاع يدفع المنطقة باتجاه المزيد من التأزيم.
وحذر الصفدي في مؤتمر صحفي عقده الصفدي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الذي يزور الأردن ضمن جولة شرق أوسطية من أن الخطر يتفاقم ولا يمكن السماح للاحتلال الإسرائيلي بتقويض أمن المنطقة برمتها وبالاستمرار في هذه الحرب.
وشدد على أن الاحتلال الاسرائيلي خرق كل القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني وارتكب جرائم حرب غير مسبوقة واستخدم التجويع سلاحا في هذه الحرب "وهذه أيضا جريمة حرب".
وأشار إلى أنه هناك أكثر من 30 ألف فلسطيني استشهدوا خلال هذه الحرب بينهم أكثر من 12 ألف طفل وهذا الرقم هو الأعلى في كل الصراعات التي شهدها العالم على مدى السنوات الأخيرة.
ودعا مجلس الأمن إلى إصدار قرار يلزم الكيان الإسرائيلي المحتل بإيقاف الحرب وبإدخال المساعدات إلى جانب فرض عقوبات عليه.
وقال الصفدي إن "لإسبانيا دورا رئيسا ولها موقف واضح في رفض الظلم وفي العمل من أجل تحقيق العدالة وإقامة الدولة الفلسطينية واحترام القانون الدولي ليس فقط على المستوى الثنائي ولكن أيضا في إطار الاتحاد الأوروبي".
وأشار في هذا السياق إلى الدور الذي قامت به إسبانيا خلال ترؤسها الدورة الماضية من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أنه بحث مع نظيره الإسباني ضرورة تكثيف الجهود للوصول لإيقاف كامل وفوري لإطلاق النار في غزة بما يضمن حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.
من جانبه أكد وزير الخارجية الاسباني أن الأردن وفلسطين "أكبر شركائنا في مجال التعاون الإنساني" مضيفا "أننا التزمنا بحوالي 90 مليون يورو (65ر98 مليون دولار) هذا العام للتعاون في هذه المجالات".
وأضاف ألباريس أنه يوجد في الأردن ما يقارب 5ر2 مليون من اللاجئين الفلسطينيين مشيرا إلى أن جزءا من المساهمات التي ستقدمها إسبانيا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "ستصل إلى الأردن".
وأكد أن (أونروا) "مؤسسة دولية غير قابلة للاستبدال" مشددا على أنها "توفر التعليم لأكثر من 200 ألف طالب وعشرات الآلاف من الأشخاص ينعمون بالخدمات الصحية التي تقدمها لهم" بالإضافة إلى غيرهما من الخدمات.
وشدد على ضرورة تسهيل الدخول غير المشروط للمساعدات الإنسانية الى غزة وإيقاف قتل المواطنين الفلسطينيين ليس فقط الذين يموتون بسبب القصف والقنابل ولكن أيضا الذين يموتون بسبب الجوع "وهذا هو ندائي الأول ومطلبي الأول" إلى جانب "إطلاق سراح الرهائن غير المشروط والاحترام غير المشروط للحقوق والمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية".
وقال ألباريس إن "إيقاف إطلاق النار الدائم والنهائي يمكن أن نصل إليه إذا ما قمنا باحترام حل الدولتين وتطبيقه" مؤكدا أن إسبانيا ستدعو إلى مؤتمر دولي للسلام "وهناك أكثر من 90 دولة تدعم هذه المبادرة". (النهاية)

ع م ن / م ع ع




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