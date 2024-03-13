الأمم المتحدة تطلق خطة الاستجابة الإنسانية لدعم مسلمي ميانمار والدول المضيفة لهم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 13 - 3 (كونا) -- أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة اليوم الأربعاء خطة الاستجابة الإنسانية المشتركة لسنة 2024 التي تسعى لتوفير 4ر852 مليون دولار لإغاثة ما يقارب 35ر1 مليون شخص من اللاجئين من مسلمي ميانمار والمجتمعات المضيفة لهم في دول الجوار خاصة بنغلاديش التي ستتولى الإشراف على تنفيذها.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مؤتمر صحفي مشترك من مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية إن الخطة تهدف إلى مساعدة حوالي مليون شخص من لاجئي (الروهينغيا) في الدول المضيفة لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية وتوفير المياه الصالحة للشراب والخدمات والتعليم وتوفير فرص كسب العيش.
وأضاف غراندي ان الخطة تضم أكثر من 117 منظمة نصفها من المنظمات المحلية ببنغلاديش وتساهم في دعم حوالي 95 بالمئة من أسر اللاجئين الموجودين اليوم في بنغلاديش بالإضافة إلى دعم 346 ألفا من المجتمعات المحلية المضيفة التي تعتمد أساسا على المساعدات الإنسانية.
وشدد غراندي على ضرورة التحرك الدولي لحل الازمة في ميانمار وتوفير الدعم المستدام للاجئين خاصة النساء والأطفال منهم الذين يشكلون أكثر من 75 بالمئة من المستهدفين الذين يواجهون مخاطر الاعتداء والاستغلال والعنف المبني على أساس الجنس.
وأشار غراندي إلى أن الاهتمام الدولي بالأزمة الإنسانية لمسلمي ميانمار قد تراجع كثيرا في السنوات الأخيرة إذ ان خطة الدعم السابقة قد وفرت فقط 50 بالمئة من المبلغ المطلوب محذرا من الآثار الخطرة لنقص التمويل خاصة على الأطفال والنساء الهاربين من العنف والاضطهاد في ميانمار.
ومن جانبها طالبت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب المجتمع الدولي بمواصلة توفير المساعدات اللازمة لإنقاذ حياة اللاجئين في المخيمات داعية إلى الاستثمار في تعليم اللاجئين وفي التدريب على المهارات وفرص كسب العيش والإيفاء بالتعهدات التي التزم بها المنتدى العالمي للاجئين في ديسمبر الماضي. (النهاية)
ا م خ / م ن ف
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