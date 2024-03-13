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الأمم المتحدة تطلق خطة الاستجابة الإنسانية لدعم مسلمي ميانمار والدول المضيفة لهم

3/13/2024 2:35:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف - 13 - 3 (كونا) -- أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة اليوم الأربعاء خطة الاستجابة الإنسانية المشتركة لسنة 2024 التي تسعى لتوفير 4ر852 مليون دولار لإغاثة ما يقارب 35ر1 مليون شخص من اللاجئين من مسلمي ميانمار والمجتمعات المضيفة لهم في دول الجوار خاصة بنغلاديش التي ستتولى الإشراف على تنفيذها.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مؤتمر صحفي مشترك من مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية إن الخطة تهدف إلى مساعدة حوالي مليون شخص من لاجئي (الروهينغيا) في الدول المضيفة لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية وتوفير المياه الصالحة للشراب والخدمات والتعليم وتوفير فرص كسب العيش.
وأضاف غراندي ان الخطة تضم أكثر من 117 منظمة نصفها من المنظمات المحلية ببنغلاديش وتساهم في دعم حوالي 95 بالمئة من أسر اللاجئين الموجودين اليوم في بنغلاديش بالإضافة إلى دعم 346 ألفا من المجتمعات المحلية المضيفة التي تعتمد أساسا على المساعدات الإنسانية.
وشدد غراندي على ضرورة التحرك الدولي لحل الازمة في ميانمار وتوفير الدعم المستدام للاجئين خاصة النساء والأطفال منهم الذين يشكلون أكثر من 75 بالمئة من المستهدفين الذين يواجهون مخاطر الاعتداء والاستغلال والعنف المبني على أساس الجنس.
وأشار غراندي إلى أن الاهتمام الدولي بالأزمة الإنسانية لمسلمي ميانمار قد تراجع كثيرا في السنوات الأخيرة إذ ان خطة الدعم السابقة قد وفرت فقط 50 بالمئة من المبلغ المطلوب محذرا من الآثار الخطرة لنقص التمويل خاصة على الأطفال والنساء الهاربين من العنف والاضطهاد في ميانمار.
ومن جانبها طالبت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب المجتمع الدولي بمواصلة توفير المساعدات اللازمة لإنقاذ حياة اللاجئين في المخيمات داعية إلى الاستثمار في تعليم اللاجئين وفي التدريب على المهارات وفرص كسب العيش والإيفاء بالتعهدات التي التزم بها المنتدى العالمي للاجئين في ديسمبر الماضي. (النهاية)

ا م خ / م ن ف




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