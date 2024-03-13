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البنك الدولي يؤكد الحاجة للاستثمار في قطاعات الخدمات في لبنان

3/13/2024 2:35:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 13 - 3 (كونا) -- أكد البنك الدولي في تقرير جديد خاص بلبنان اليوم الأربعاء الحاجة الملحة للاستثمار في قطاعات الخدمات الرئيسة مثل الطاقة والمياه والنقل والنفايات الصلبة لتحقيق التعافي على المدى القصير وللتخفيف من آثار تغير المناخ على مسار التنمية.
وحدد التقرير الصادر من مكتب البنك الدولي في لبنان عن المناخ والتنمية في ندوة شارك فيها وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه المخاطر المناخية التي تواجه لبنان وأثرها المحتمل على مسار النمو والتنمية فيه.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الضغوط على المالية العامة والمؤسسات في لبنان إلا أن "تكلفة التقاعس باهظة" موضحا أهمية الاستثمارات الحيوية ودورها في "تحفيز النمو".
وذكر أن لبنان يعتبر من بين أقل البلدان استعدادا لمواجهة تغير المناخ حيث يأتي في "المرتبة الثانية بعد اليمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويحتل المركز ال161 من بين 192 بلدا على مستوى العالم في الجاهزية لمواجهة تغير المناخ" وذلك بسب "قدرته المحدودة" على التكيف نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية.
وتوقع التقرير أن تؤدي آثار تغير المناخ الى تقليص إمكانات النمو في لبنان بنسبة تبلغ 2 بالمئة سنويا بحلول عام 2040 وإعاقة تقديم الخدمات لا سيما في قطاع المياه إضافة إلى خسائر كبيرة في القطاعات الرئيسة المحركة للتعافي خاصة الزراعة والسياحة ما يهدد سبل العيش لشريحة كبيرة من السكان.
ولفت إلى أن سرعة تعافي لبنان من أزمته الحالية والاستثمار في تدابير التكيف مع تغير المناخ لا سيما في قطاعات المياه والزراعة والسياحة والنقل من شأنها أن تسهم في زيادة قدرته على التكيف مع الصدمات المناخية.
وأشار التقرير إلى الحاجة لمحفظة "تمويل عاجل" بقيمة 770 مليون دولار امريكي لتلبية بعض الاحتياجات الضرورية على الأمد القصير (2024 - 2026) في القطاعات الأربعة المذكورة.
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه تعليقا على التقرير إن تغير المناخ يشكل "تهديدا حقيقيا لآفاق التنمية في أي بلد" مشيرا إلى أن التقاعس اليوم سيكون "ثمنه باهظا للغاية بالنسبة للأجيال القادمة".
وأضاف أن محدودية المساحة المتاحة للإنفاق من المالية العامة والتحديات المؤسسية والإنمائية في لبنان تفرض عليه "تحديد أولويات التدابير والتدخلات الموصي بها وتسلسلها في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والنفايات الصلبة.
يذكر أن تقارير مجموعة البنك الدولي القطرية عن المناخ والتنمية تمثل دراسات تشخيصية أساسية جديدة تتناول تغير المناخ واعتبارات التنمية وتهدف إلى إثراء معلومات الحكومات والمواطنين والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتمكينهم من المشاركة في أجندة التنمية والمناخ.
وتساعد هذه التقارير البلدان على تحديد الأولويات الخاصة بالإجراءات الأكثر تأثيرا للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز التكيف مع تغير المناخ إضافة إلى تحقيق الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقا. (النهاية)

ا ي ب / أ م س




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