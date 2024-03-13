البنك الدولي يؤكد الحاجة للاستثمار في قطاعات الخدمات في لبنان

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 13 - 3 (كونا) -- أكد البنك الدولي في تقرير جديد خاص بلبنان اليوم الأربعاء الحاجة الملحة للاستثمار في قطاعات الخدمات الرئيسة مثل الطاقة والمياه والنقل والنفايات الصلبة لتحقيق التعافي على المدى القصير وللتخفيف من آثار تغير المناخ على مسار التنمية.
وحدد التقرير الصادر من مكتب البنك الدولي في لبنان عن المناخ والتنمية في ندوة شارك فيها وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه المخاطر المناخية التي تواجه لبنان وأثرها المحتمل على مسار النمو والتنمية فيه.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الضغوط على المالية العامة والمؤسسات في لبنان إلا أن "تكلفة التقاعس باهظة" موضحا أهمية الاستثمارات الحيوية ودورها في "تحفيز النمو".
وذكر أن لبنان يعتبر من بين أقل البلدان استعدادا لمواجهة تغير المناخ حيث يأتي في "المرتبة الثانية بعد اليمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويحتل المركز ال161 من بين 192 بلدا على مستوى العالم في الجاهزية لمواجهة تغير المناخ" وذلك بسب "قدرته المحدودة" على التكيف نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية.
وتوقع التقرير أن تؤدي آثار تغير المناخ الى تقليص إمكانات النمو في لبنان بنسبة تبلغ 2 بالمئة سنويا بحلول عام 2040 وإعاقة تقديم الخدمات لا سيما في قطاع المياه إضافة إلى خسائر كبيرة في القطاعات الرئيسة المحركة للتعافي خاصة الزراعة والسياحة ما يهدد سبل العيش لشريحة كبيرة من السكان.
ولفت إلى أن سرعة تعافي لبنان من أزمته الحالية والاستثمار في تدابير التكيف مع تغير المناخ لا سيما في قطاعات المياه والزراعة والسياحة والنقل من شأنها أن تسهم في زيادة قدرته على التكيف مع الصدمات المناخية.
وأشار التقرير إلى الحاجة لمحفظة "تمويل عاجل" بقيمة 770 مليون دولار امريكي لتلبية بعض الاحتياجات الضرورية على الأمد القصير (2024 - 2026) في القطاعات الأربعة المذكورة.
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه تعليقا على التقرير إن تغير المناخ يشكل "تهديدا حقيقيا لآفاق التنمية في أي بلد" مشيرا إلى أن التقاعس اليوم سيكون "ثمنه باهظا للغاية بالنسبة للأجيال القادمة".
وأضاف أن محدودية المساحة المتاحة للإنفاق من المالية العامة والتحديات المؤسسية والإنمائية في لبنان تفرض عليه "تحديد أولويات التدابير والتدخلات الموصي بها وتسلسلها في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والنفايات الصلبة.
يذكر أن تقارير مجموعة البنك الدولي القطرية عن المناخ والتنمية تمثل دراسات تشخيصية أساسية جديدة تتناول تغير المناخ واعتبارات التنمية وتهدف إلى إثراء معلومات الحكومات والمواطنين والقطاع الخاص وشركاء التنمية لتمكينهم من المشاركة في أجندة التنمية والمناخ.
وتساعد هذه التقارير البلدان على تحديد الأولويات الخاصة بالإجراءات الأكثر تأثيرا للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز التكيف مع تغير المناخ إضافة إلى تحقيق الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقا. (النهاية)
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