في يوم الشباب الكويتي.. رعاية الشباب ودعم مشروعاتهم أولوية كويتية للارتقاء بهم عالميا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من فهد شفاقه
الكويت - 13 - 3 (كونا) -- تحتفل دولة الكويت بيوم الشباب الكويتي في 13 مارس من كل عام في ظل رعاية واهتمام كبيرين من الدولة باعتبارهم أكبر شريحة ضمن شرائح المجتمع ما مكن العمل الشبابي الكويتي من تحقيق قفزات كبيرة على مؤشر تنمية الشباب العالمي.
وتعتمد الهيئة العامة للشباب في كل مواسمها إقامة برامج وأنشطة متنوعة للشباب تقام كل عام ضمن السياسة الوطنية للشباب وتشمل العديد من المجالات الشبابية الملهمة التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتطويرها.
وفي هذه المناسبة قال المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من صميم عمل الهيئة رعاية الشباب المبادر ودفعه للأمام وتحفيزه لتحقيق أفضل الإنجازات باعتبارهم قادة المستقبل وذلك بتنظيم برامج وأنشطة تصقل مواهبهم وتفتح أمامهم مساحات الإبداع والابتكار والريادة.
وأوضح الشيخ أن البرامج تقام بمراكز الشباب المنتشرة بمحافظات البلاد الست ومنها (قادة المستقبل) و(أكاديمية الفنون والإعلام) و(وادي الشباب) و(البرمجة الرقمية) و(منصة إمكان الرقمية) و(منجز) و(مبادرتنا) و(دوري الإبداع الشبابي) و(بوابة أيادينا للعمل التطوعي) و(المبادر المحترف) و(صناع العمل) علاوة على الدورات الحرفية والأنشطة الرياضية والبرامج والأنشطة الصيفية.
وأضاف أن هذه البرامج مكنت العديد الشباب الكويتي من تحقيق الإنجازات في المنافسات العالمية مثل فوز فريق مناظرات المدارس الكويتي بالمركز الأول في البطولة الدولية السادسة لمناظرات المدارس باللغة العربية التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة إضافة لحصد العديد من الشباب الكويتي المراكز الأولى في عدد من المسابقات الدولية الخاصة بالشباب.
وأفاد بأن هذه البرامج لا سيما برامج (صناع العمل) و(منجز) و(مبادراتنا) شكلت انطلاقه مهمة للشباب الكويتي لإنشاء العمل الخاص بهم وتدشين مشاريعهم الصغيرة من خلال الخبرات التي اكتسبوها بعد مشاركتهم بهذه البرامج كما أن الكثير منهم اكتشفوا مواهبهم بعد مشاركتهم بالبرامج ما فتح لهم آفاق التفوق والإبداع.
وبين الشيخ أن الهيئة أطلقت قبل نحو أسبوعين النسخة السادسة لجائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي في ثمانية مجالات مختلفة لدعم الشباب المجتهد داعيا جميع الشباب للاستفادة من هذه البرامج المنتقاة بما يحقق ذواتهم كل بحسب تخصصه وهواياته ورغباته.
وأكد أن الهيئة وبدعم دائم من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي ستواصل عملها لتمكين الشباب الكويتي وتحقيق أقصى استفادة عبر العديد من البرامج الموجهة لهم. (النهاية) ف ش ا / خ د ع
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