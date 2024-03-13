في يوم الشباب الكويتي.. رعاية الشباب ودعم مشروعاتهم أولوية كويتية للارتقاء بهم عالميا

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من فهد شفاقه

الكويت - 13 - 3 (كونا) -- تحتفل دولة الكويت بيوم الشباب الكويتي في 13 مارس من كل عام في ظل رعاية واهتمام كبيرين من الدولة باعتبارهم أكبر شريحة ضمن شرائح المجتمع ما مكن العمل الشبابي الكويتي من تحقيق قفزات كبيرة على مؤشر تنمية الشباب العالمي.

وتعتمد الهيئة العامة للشباب في كل مواسمها إقامة برامج وأنشطة متنوعة للشباب تقام كل عام ضمن السياسة الوطنية للشباب وتشمل العديد من المجالات الشبابية الملهمة التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتطويرها.

وفي هذه المناسبة قال المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من صميم عمل الهيئة رعاية الشباب المبادر ودفعه للأمام وتحفيزه لتحقيق أفضل الإنجازات باعتبارهم قادة المستقبل وذلك بتنظيم برامج وأنشطة تصقل مواهبهم وتفتح أمامهم مساحات الإبداع والابتكار والريادة.

وأوضح الشيخ أن البرامج تقام بمراكز الشباب المنتشرة بمحافظات البلاد الست ومنها (قادة المستقبل) و(أكاديمية الفنون والإعلام) و(وادي الشباب) و(البرمجة الرقمية) و(منصة إمكان الرقمية) و(منجز) و(مبادرتنا) و(دوري الإبداع الشبابي) و(بوابة أيادينا للعمل التطوعي) و(المبادر المحترف) و(صناع العمل) علاوة على الدورات الحرفية والأنشطة الرياضية والبرامج والأنشطة الصيفية.

وأضاف أن هذه البرامج مكنت العديد الشباب الكويتي من تحقيق الإنجازات في المنافسات العالمية مثل فوز فريق مناظرات المدارس الكويتي بالمركز الأول في البطولة الدولية السادسة لمناظرات المدارس باللغة العربية التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة إضافة لحصد العديد من الشباب الكويتي المراكز الأولى في عدد من المسابقات الدولية الخاصة بالشباب.

وأفاد بأن هذه البرامج لا سيما برامج (صناع العمل) و(منجز) و(مبادراتنا) شكلت انطلاقه مهمة للشباب الكويتي لإنشاء العمل الخاص بهم وتدشين مشاريعهم الصغيرة من خلال الخبرات التي اكتسبوها بعد مشاركتهم بهذه البرامج كما أن الكثير منهم اكتشفوا مواهبهم بعد مشاركتهم بالبرامج ما فتح لهم آفاق التفوق والإبداع.

وبين الشيخ أن الهيئة أطلقت قبل نحو أسبوعين النسخة السادسة لجائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي في ثمانية مجالات مختلفة لدعم الشباب المجتهد داعيا جميع الشباب للاستفادة من هذه البرامج المنتقاة بما يحقق ذواتهم كل بحسب تخصصه وهواياته ورغباته.

وأكد أن الهيئة وبدعم دائم من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي ستواصل عملها لتمكين الشباب الكويتي وتحقيق أقصى استفادة عبر العديد من البرامج الموجهة لهم. (النهاية) ف ش ا / خ د ع