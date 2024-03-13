الرئيس المصري: إيقاف إطلاق النار في غزة شرط أساسي لاحتواء الكارثة الإنسانية المستمرة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 13 - 3 (كونا) -- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة "شرط أساسي لاحتواء الكارثة الإنسانية المستمرة" مشددا على أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي وكالات الإغاثة في القطاع "يتنافى مع القيم الإنسانية".
وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء هولندا مارك روته في القاهرة إن مصر حذرت مرارا من خطط الاحتلال الإسرائيلي لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة.
وأضاف أن مصر حذرت أيضا من مخطط الاحتلال الإسرائيلي لشن عملية عسكرية برية في مدينة (رفح) الفلسطينية بما يهدد حياة ما يزيد على 5ر1 مليون نازح يتحمل الكيان الإسرائيلي المحتل مسؤولية حمايتهم وفقا لقواعد القانون الدولي.
وأكد أن قرار بعض الدول تعليق مساهماتها في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يتنافى مع الأعراف والقيم الإنسانية ويؤكد مرة أخرى التعامل مع حقوق الفلسطينيين بمعايير مزدوجة "فلا يمكن أن نعاقب وكالة أممية بأكملها بسبب اتهامات لبعض الموظفين بها".
ولفت إلى أن (أونروا) تقوم بدور "حصري" في استقبال المساعدات وتوزيعها في غزة "ولا يجب المساس بهذا الدور".
ونبه إلى خطورة ما يحدث في غزة أمام أعين العالم حيث تقابله في الضفة الغربية سياسة معرقلة لحياة الفلسطينيين سواء من خلال إطلاق العنان لعنف المستوطنين أو من خلال عمليات الهدم والطرد والاقتحامات العسكرية ومصادرة أراضي مدن الضفة إلى جانب الأنشطة الاستيطانية وتكريس الاحتلال.
وأكد الرئيس السيسي أن معاناة الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة على مدار العقود الماضية لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والعمل على تنفيذ حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية.
وحذر من خطورة التسويف في حل تلك القضية ما يعرض المنطقة بل والعالم بأسره لمخاطر عدم الاستقرار.
وأوضح الرئيس السيسي أن مباحثاته مع رئيس وزراء هولندا تركزت على الأوضاع في المنطقة تحديدا الحرب في غزة مجددا حتمية الإيقاف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الكيان الإسرائيلي المحتل أعماله العدائية.
ودعا في هذا الإطار رئيس الوزراء الهولندي إلى بذل جهوده "الصادقة" في هذا الصدد باعتبار ذلك شرطا أساسيا لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم كذلك.
ومن جانبه أكد رئيس وزراء هولندا أن بلاده تقدر دور مصر على جميع الأصعدة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة مشيرا إلى أن الموقف في غزة "مأساوي" ولا بد من إدخال المزيد من المساعدات.
وشدد على الحاجة الملحة إلى دخول المزيد من المساعدات إلى غزة بسبب "الموقف المأساوي" مطالبا بضرورة الوصول الآمن للمساعدات إلى المواطنين في غزة.
واعتبر أن وجود ممر للمساعدات الإنسانية من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "أمر مهم يقدم بعض الإعانات لكنه ليس كافيا في حد ذاته".
وشدد على ضرورة السماح بدخول 500 شاحنة وأكثر من ذلك مقابل إطلاق سراح الأسرى مؤكدا أن مصر والولايات المتحدة تعملان من أجل هذا.
وقال إن مخطط الاحتلال الإسرائيلي للهجوم على مدينة (رفح) الفلسطينية ستكون نتيجته "كارثية".
واكد إدانة بلاده لعدم الوصول إلى حل سياسي للأزمة الفلسطينية مشددا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وحول الموقف في البحر الأحمر أكد أن الوضع يثير القلق حيث إن الهجوم على السفن يسبب ضررا كبيرا على الشحن التجاري مشيرا إلى دور "البعثات التي ترسلها" الولايات المتحدة وغيرها من الدول لتوفير حماية للمرور الآمن في هذا المسار الحيوي للشحن. (النهاية)
ع ف ف / م ع ع
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