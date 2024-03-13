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الرئيس المصري: إيقاف إطلاق النار في غزة شرط أساسي لاحتواء الكارثة الإنسانية المستمرة

3/13/2024 2:35:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 13 - 3 (كونا) -- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة "شرط أساسي لاحتواء الكارثة الإنسانية المستمرة" مشددا على أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي وكالات الإغاثة في القطاع "يتنافى مع القيم الإنسانية".
وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء هولندا مارك روته في القاهرة إن مصر حذرت مرارا من خطط الاحتلال الإسرائيلي لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة.
وأضاف أن مصر حذرت أيضا من مخطط الاحتلال الإسرائيلي لشن عملية عسكرية برية في مدينة (رفح) الفلسطينية بما يهدد حياة ما يزيد على 5ر1 مليون نازح يتحمل الكيان الإسرائيلي المحتل مسؤولية حمايتهم وفقا لقواعد القانون الدولي.
وأكد أن قرار بعض الدول تعليق مساهماتها في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يتنافى مع الأعراف والقيم الإنسانية ويؤكد مرة أخرى التعامل مع حقوق الفلسطينيين بمعايير مزدوجة "فلا يمكن أن نعاقب وكالة أممية بأكملها بسبب اتهامات لبعض الموظفين بها".
ولفت إلى أن (أونروا) تقوم بدور "حصري" في استقبال المساعدات وتوزيعها في غزة "ولا يجب المساس بهذا الدور".
ونبه إلى خطورة ما يحدث في غزة أمام أعين العالم حيث تقابله في الضفة الغربية سياسة معرقلة لحياة الفلسطينيين سواء من خلال إطلاق العنان لعنف المستوطنين أو من خلال عمليات الهدم والطرد والاقتحامات العسكرية ومصادرة أراضي مدن الضفة إلى جانب الأنشطة الاستيطانية وتكريس الاحتلال.
وأكد الرئيس السيسي أن معاناة الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة على مدار العقود الماضية لن تتوقف سوى بالاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والعمل على تنفيذ حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية.
وحذر من خطورة التسويف في حل تلك القضية ما يعرض المنطقة بل والعالم بأسره لمخاطر عدم الاستقرار.
وأوضح الرئيس السيسي أن مباحثاته مع رئيس وزراء هولندا تركزت على الأوضاع في المنطقة تحديدا الحرب في غزة مجددا حتمية الإيقاف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الكيان الإسرائيلي المحتل أعماله العدائية.
ودعا في هذا الإطار رئيس الوزراء الهولندي إلى بذل جهوده "الصادقة" في هذا الصدد باعتبار ذلك شرطا أساسيا لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم كذلك.
ومن جانبه أكد رئيس وزراء هولندا أن بلاده تقدر دور مصر على جميع الأصعدة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة مشيرا إلى أن الموقف في غزة "مأساوي" ولا بد من إدخال المزيد من المساعدات.
وشدد على الحاجة الملحة إلى دخول المزيد من المساعدات إلى غزة بسبب "الموقف المأساوي" مطالبا بضرورة الوصول الآمن للمساعدات إلى المواطنين في غزة.
واعتبر أن وجود ممر للمساعدات الإنسانية من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "أمر مهم يقدم بعض الإعانات لكنه ليس كافيا في حد ذاته".
وشدد على ضرورة السماح بدخول 500 شاحنة وأكثر من ذلك مقابل إطلاق سراح الأسرى مؤكدا أن مصر والولايات المتحدة تعملان من أجل هذا.
وقال إن مخطط الاحتلال الإسرائيلي للهجوم على مدينة (رفح) الفلسطينية ستكون نتيجته "كارثية".
واكد إدانة بلاده لعدم الوصول إلى حل سياسي للأزمة الفلسطينية مشددا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وحول الموقف في البحر الأحمر أكد أن الوضع يثير القلق حيث إن الهجوم على السفن يسبب ضررا كبيرا على الشحن التجاري مشيرا إلى دور "البعثات التي ترسلها" الولايات المتحدة وغيرها من الدول لتوفير حماية للمرور الآمن في هذا المسار الحيوي للشحن. (النهاية)

ع ف ف / م ع ع




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