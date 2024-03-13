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الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته إلى حل الأزمة السورية

3/13/2024 2:35:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 13 - 3 (كونا) -- جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء دعوته إلى حل الأزمة في سوريا مؤكدا ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 باعتباره "السبيل الوحيد" لإنهائها.
جاء ذلك في بيان أصدره الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بمناسبة الذكرى ال13 لبداية النزاع في سوريا شدد فيه على ضرورة وفاء دمشق بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن.
وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء "أكبر جهة مانحة للشعب السوري" حيث حشدا أكثر من 30 مليار يورو (86ر32 مليار دولار) منذ عام 2011.
وذكر أنه في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة السورية ستستضيف بروكسل المؤتمر الثامن حول (دعم مستقبل سوريا والمنطقة) في ال30 من أبريل المقبل بمقر البرلمان الأوروبي.
ورحب بوريل بإنشاء الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيرا مؤسسة مستقلة جديدة معنية بالأشخاص المفقودين معربا عن استعداده لدعمها كما طالب "بضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي".
وأصدر مجلس الأمن في ال18 من ديسمبر 2015 بالإجماع القرار رقم 2254 المتعلق بإيقاف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا. (النهاية)

ح ت ص / أ م س




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