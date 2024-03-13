الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته إلى حل الأزمة السورية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 13 - 3 (كونا) -- جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء دعوته إلى حل الأزمة في سوريا مؤكدا ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 باعتباره "السبيل الوحيد" لإنهائها.
جاء ذلك في بيان أصدره الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بمناسبة الذكرى ال13 لبداية النزاع في سوريا شدد فيه على ضرورة وفاء دمشق بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن.
وأشار بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء "أكبر جهة مانحة للشعب السوري" حيث حشدا أكثر من 30 مليار يورو (86ر32 مليار دولار) منذ عام 2011.
وذكر أنه في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة السورية ستستضيف بروكسل المؤتمر الثامن حول (دعم مستقبل سوريا والمنطقة) في ال30 من أبريل المقبل بمقر البرلمان الأوروبي.
ورحب بوريل بإنشاء الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيرا مؤسسة مستقلة جديدة معنية بالأشخاص المفقودين معربا عن استعداده لدعمها كما طالب "بضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي".
وأصدر مجلس الأمن في ال18 من ديسمبر 2015 بالإجماع القرار رقم 2254 المتعلق بإيقاف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا. (النهاية)
ح ت ص / أ م س
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