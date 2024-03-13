بوتين: روسيا جادة لإيجاد حل سلمي للنزاع مع أوكرانيا

بوتين: روسيا جادة لإيجاد حل سلمي للنزاع مع أوكرانيا
التاريخ
3/13/2024 2:35:09 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 13 آذار (بترا)-أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، جدية بلاده لإجراء مفاوضات لحل النزاع مع أوكرانيا بالوسائل السلمية، مشيرا إلى أن المفاوضات يجب أن لا تشمل منح فرصة لأوكرانيا لإعادة التسلح.
وقال بوتين، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "روسيا سيفودنيا" الحكومية:"إن أي مفاوضات من هذا النوع ليست فاصلا من أجل إعادة تسليح كييف، وإنما يجب أن تكون محادثات جادة مع ضمان الأمن الروسي، وعلى أساس الوقائع الحالية على الأرض".
--(بترا)
س ح/أز/ هـ ح
13/03/2024 20:50:45
MENAFN13032024000117011021ID1107973845
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