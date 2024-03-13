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بوتين: روسيا جادة لإيجاد حل سلمي للنزاع مع أوكرانيا

3/13/2024 2:35:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 13 آذار (بترا)-أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، جدية بلاده لإجراء مفاوضات لحل النزاع مع أوكرانيا بالوسائل السلمية، مشيرا إلى أن المفاوضات يجب أن لا تشمل منح فرصة لأوكرانيا لإعادة التسلح.
وقال بوتين، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "روسيا سيفودنيا" الحكومية:"إن أي مفاوضات من هذا النوع ليست فاصلا من أجل إعادة تسليح كييف، وإنما يجب أن تكون محادثات جادة مع ضمان الأمن الروسي، وعلى أساس الوقائع الحالية على الأرض".
--(بترا)
س ح/أز/ هـ ح
13/03/2024 20:50:45

MENAFN13032024000117011021ID1107973845

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