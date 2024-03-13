البرلمان الأوروبي يعتمد قانون حرية الإعلام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)- حصل قانون الاتحاد الأوروبي الجديد، الرائد لحماية استقلالية غرف الأخبار، على الموافقة النهائية من قبل البرلمان الأوروبي.

ووفقا لـ(يورو نيوز)، اعتمد قانون حرية الإعلام، الذي اقترحته السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لأول مرة في أيلول عام 2022، بأغلبية ساحقة، اليوم الأربعاء، بعد أن حصل على تأييد 464 صوتا مقابل معارضة 92 صوتا، وامتناع 65 صوتا عن التصويت، وسيتم إنشاء هيئة مخصصة في الاتحاد الأوروبي، تسمى المجلس الأوروبي للخدمات الإعلامية، للإشراف على تنفيذ القوانين.

ويلزم القانون حكومات الاتحاد الأوروبي بحماية وسائل الإعلام بشكل أفضل من التدخلات، كما سيتعين على وسائل الإعلام أيضا الكشف بشفافية، عن المعلومات المتعلقة بالملكية والتمويل والإعلانات الحكومية.

--(بترا)

أ ن/أز/ هـ ح

13/03/2024 20:49:35