البرلمان الأوروبي يعتمد قانون حرية الإعلام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 آذار (بترا)- حصل قانون الاتحاد الأوروبي الجديد، الرائد لحماية استقلالية غرف الأخبار، على الموافقة النهائية من قبل البرلمان الأوروبي.
ووفقا لـ(يورو نيوز)، اعتمد قانون حرية الإعلام، الذي اقترحته السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لأول مرة في أيلول عام 2022، بأغلبية ساحقة، اليوم الأربعاء، بعد أن حصل على تأييد 464 صوتا مقابل معارضة 92 صوتا، وامتناع 65 صوتا عن التصويت، وسيتم إنشاء هيئة مخصصة في الاتحاد الأوروبي، تسمى المجلس الأوروبي للخدمات الإعلامية، للإشراف على تنفيذ القوانين.
ويلزم القانون حكومات الاتحاد الأوروبي بحماية وسائل الإعلام بشكل أفضل من التدخلات، كما سيتعين على وسائل الإعلام أيضا الكشف بشفافية، عن المعلومات المتعلقة بالملكية والتمويل والإعلانات الحكومية.
--(بترا)
أ ن/أز/ هـ ح
13/03/2024 20:49:35
MENAFN13032024000117011021ID1107973844
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