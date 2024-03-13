اجتماع لدراسة إنشاء مركز دراسات السمية للأدوية والمبيدات الزراعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا) - عقدت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة إمكانية إنشاء مركز دراسات السمية للأدوية (البشرية، البيطرية) والمبيدات الزراعية، برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات.

وقال الحنيفات، في الاجتماع الذي حضره رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، الدكتور خالد السالم، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، ونائب رئيس الجمعية العلمية الملكية رأفت عاصي وممثلو غرفة صناعة الأردن والمصانع المحلية المنتجة للمبيدات الزراعية والأدوية البيطرية والمعنيين في وزارة الزراعة، إن الوزارة تدعم فكرة إنشاء المركز والتي تأتي ضمن المبادرات الريادية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)؛ بهدف دعم قطاع صناعة الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية في الأردن من أجل الوصول إلى مختلف الأسواق التصديرية والارتقاء في صناعة الدواء البيطري الأردني على المستوى والإقليمي وإيجاد حلول للمعيقات التي يواجهها القطاع .

وأشار إلى أن إنشاء مركز إقليمي متخصص لدراسات السمية والدراسات الدوائية البيطرية حاصل على الاعتمادات العالمية اللازمة سيساهم في تذليل العقبات التي يواجها القطاع في عملية تسجيل منتجاتها في العديد من الأسواق التصديرية، ويحفز الابتكار ويتيح الاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال الدراسات والبحث والتطوير والأمن الغذائي.

وبين أن المركز سيهتم بتحقيق متطلبات التسجيل في الأسواق المستهدفة للتصدير وذلك من خلال عمل الدراسات اللازمة بكلف معقولة ومختبرات معتمدة، واعتماد اللقاحات البيطرية وضبط جودتها منعاً لانتشار الأوبئة واستقطاب العديد من الشركات المحلية والعالمية لعمل الدراسات مما يحقق الربح المادي والاستفادة من تشغيل الأيدي العاملة الأردنية وتقديم الخبرات والاستشارات.

من جانبه، ثمن رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية فكرة إنشاء المركز في الوقت الحالي؛ لحاجة الأردن والمنطقة لمثل هذا المركز، وبما يساهم في الدراسات الخاصة بالسمية للأدوية (البشرية، البيطرية) والمبيدات الزراعية ودعم جهود البحث والإبتكار في الأردن، وأبدى الحضور دعمهم لجهود الوزارة في هذا المجال.

--(بترا)

رح/أز/ هـ ح

13/03/2024 20:34:26