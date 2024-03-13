اجتماع لدراسة إنشاء مركز دراسات السمية للأدوية والمبيدات الزراعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 آذار (بترا) - عقدت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة إمكانية إنشاء مركز دراسات السمية للأدوية (البشرية، البيطرية) والمبيدات الزراعية، برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات.
وقال الحنيفات، في الاجتماع الذي حضره رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، ورئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، الدكتور خالد السالم، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، ونائب رئيس الجمعية العلمية الملكية رأفت عاصي وممثلو غرفة صناعة الأردن والمصانع المحلية المنتجة للمبيدات الزراعية والأدوية البيطرية والمعنيين في وزارة الزراعة، إن الوزارة تدعم فكرة إنشاء المركز والتي تأتي ضمن المبادرات الريادية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)؛ بهدف دعم قطاع صناعة الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية في الأردن من أجل الوصول إلى مختلف الأسواق التصديرية والارتقاء في صناعة الدواء البيطري الأردني على المستوى والإقليمي وإيجاد حلول للمعيقات التي يواجهها القطاع .
وأشار إلى أن إنشاء مركز إقليمي متخصص لدراسات السمية والدراسات الدوائية البيطرية حاصل على الاعتمادات العالمية اللازمة سيساهم في تذليل العقبات التي يواجها القطاع في عملية تسجيل منتجاتها في العديد من الأسواق التصديرية، ويحفز الابتكار ويتيح الاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال الدراسات والبحث والتطوير والأمن الغذائي.
وبين أن المركز سيهتم بتحقيق متطلبات التسجيل في الأسواق المستهدفة للتصدير وذلك من خلال عمل الدراسات اللازمة بكلف معقولة ومختبرات معتمدة، واعتماد اللقاحات البيطرية وضبط جودتها منعاً لانتشار الأوبئة واستقطاب العديد من الشركات المحلية والعالمية لعمل الدراسات مما يحقق الربح المادي والاستفادة من تشغيل الأيدي العاملة الأردنية وتقديم الخبرات والاستشارات.
من جانبه، ثمن رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية فكرة إنشاء المركز في الوقت الحالي؛ لحاجة الأردن والمنطقة لمثل هذا المركز، وبما يساهم في الدراسات الخاصة بالسمية للأدوية (البشرية، البيطرية) والمبيدات الزراعية ودعم جهود البحث والإبتكار في الأردن، وأبدى الحضور دعمهم لجهود الوزارة في هذا المجال.
--(بترا)
رح/أز/ هـ ح
13/03/2024 20:34:26
MENAFN13032024000117011021ID1107973843
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