ورشة تعريفية حول المسار المهني في مدارس جرش

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 13 آذار (بترا)- عقد قسما الإشراف التربوي والتعليم المهني في مديرية تربية جرش، ورشة تعريفية حول المسار المهني (BETC) في مدرسة جرش الثانوية الشاملة للبنات.
وقدمت المشرفة التربوية هدى شموط وعضو قسم التعليم المهني فاطمة ابو دية شرحا لطالبات الصف التاسع بالمدرسة الطريق أو المسار الذي يسلكه الطالب بعد إنهائه الصف العاشر، موضحتين أن سلوك الطالب في مسار التعليم المهني يتيح له فرصة متابعة دراسته الجامعية، حيث يستطيع الطالب خلال دراسته لمناهج BTEC اكتساب الخبرة العملية بسوق العمل.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم وفرت البيئة التعليمية والتدريبية اللازمة لدراسة التعليم المهني (BTEC).
--(بترا)
ع.ف/أز/ هـ ح
13/03/2024 20:26:49
MENAFN13032024000117011021ID1107973842
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