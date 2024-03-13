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مذكرة تفاهم بين اليرموك وتطوير الأعمال

3/13/2024 2:35:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 13 آذار (بترا) - وقعت جامعة اليرموك مذكرة تفاهم مع مركز تطوير الأعمال؛ لتنفيذ جملة من النشاطات الهادفة لإلحاق الشباب بالبرامج المتخصصة وتسليحهم بالأدوات اللازمة للدخول إلى سوق العمل أو التي تؤهلهم للبدء في مشاريعهم الريادية.
ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الدكتور إسلام مسّاد، وعن المركز المدير العام غالب حجازي، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز نايف استيتية.
وقال مسّاد إن جامعة اليرموك تولي ملف تطوير وتعزيز مهارات طلبتها أولوية في خططها وبرامجها الأكاديمية، لمساعدتهم في زيادة تنافسيتهم ومساهمتهم في التنمية الاقتصادية.
وأشار مسّاد إلى أن الجامعة وقعت سلسلة من مذكرات التفاهم مع عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية المهتمة بتعزيز إنتاجية طلبتها، ومنها مركز تطوير الأعمال، صاحب الدور الريادي بهذا المجال، بالإضافة إلى تعديل الخطط الدراسية من خلال تضمينها لمساقات تطبيقية تثري الجانب النظري.
من جهته، قال استيتية إنه ومن خلال هذه الاتفاقية مع جامعة اليرموك، نسعى إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الطلبة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لبدء مشاريعهم الخاصة، لإيماننا بأن الشباب الأردني هم عماد المستقبل، وقادرون على تحقيق إنجازات عظيمة.
وتنص المذكرة على المساهمة في إدخال مساق "ريادة الأعمال والمبادرات المجتمعية" في الخطط الدراسية للجامعة، بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال، وتشبيك الطلبة وأبناء المجتمع المحلي والطلبة الخريجين بصورة خاصة بالمشاريع التمكينية للشباب والمنتهية بالتشغيل أو التشغيل الذاتي التي يتم تنفيذها من قبل "المركز".
ونصت المذكرة أيضا على عقد الجلسات التعريفية الخاصة بالبرامج التي يقوم بتنفيذها "المركز"، واستضافة قصص نجاح من البرامج التي يقوم بتنفيذها، والتعاون في تصميم برامج تعنى بتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة في سوق العمل وبناء الدافعية والتفكير الإيجابي لإنشاء مشاريعهم الخاصة.
--(بترا)
ح ظ/هـ ح
13/03/2024 20:04:26

MENAFN13032024000117011021ID1107973841

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