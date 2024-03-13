مذكرة تفاهم بين اليرموك وتطوير الأعمال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 13 آذار (بترا) - وقعت جامعة اليرموك مذكرة تفاهم مع مركز تطوير الأعمال؛ لتنفيذ جملة من النشاطات الهادفة لإلحاق الشباب بالبرامج المتخصصة وتسليحهم بالأدوات اللازمة للدخول إلى سوق العمل أو التي تؤهلهم للبدء في مشاريعهم الريادية.
ووقع المذكرة عن الجامعة رئيسها الدكتور إسلام مسّاد، وعن المركز المدير العام غالب حجازي، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز نايف استيتية.
وقال مسّاد إن جامعة اليرموك تولي ملف تطوير وتعزيز مهارات طلبتها أولوية في خططها وبرامجها الأكاديمية، لمساعدتهم في زيادة تنافسيتهم ومساهمتهم في التنمية الاقتصادية.
وأشار مسّاد إلى أن الجامعة وقعت سلسلة من مذكرات التفاهم مع عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية المهتمة بتعزيز إنتاجية طلبتها، ومنها مركز تطوير الأعمال، صاحب الدور الريادي بهذا المجال، بالإضافة إلى تعديل الخطط الدراسية من خلال تضمينها لمساقات تطبيقية تثري الجانب النظري.
من جهته، قال استيتية إنه ومن خلال هذه الاتفاقية مع جامعة اليرموك، نسعى إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الطلبة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لبدء مشاريعهم الخاصة، لإيماننا بأن الشباب الأردني هم عماد المستقبل، وقادرون على تحقيق إنجازات عظيمة.
وتنص المذكرة على المساهمة في إدخال مساق "ريادة الأعمال والمبادرات المجتمعية" في الخطط الدراسية للجامعة، بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال، وتشبيك الطلبة وأبناء المجتمع المحلي والطلبة الخريجين بصورة خاصة بالمشاريع التمكينية للشباب والمنتهية بالتشغيل أو التشغيل الذاتي التي يتم تنفيذها من قبل "المركز".
ونصت المذكرة أيضا على عقد الجلسات التعريفية الخاصة بالبرامج التي يقوم بتنفيذها "المركز"، واستضافة قصص نجاح من البرامج التي يقوم بتنفيذها، والتعاون في تصميم برامج تعنى بتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة في سوق العمل وبناء الدافعية والتفكير الإيجابي لإنشاء مشاريعهم الخاصة.
--(بترا)
ح ظ/هـ ح
13/03/2024 20:04:26
MENAFN13032024000117011021ID1107973841
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