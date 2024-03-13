الملك يشارك مرتبات لواء الأمير زيد بن الحسين الآلي/93 مأدبة الإفطار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)- شارك جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، مرتبات لواء الأمير زيد بن الحسين الآلي/93، التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية مأدبة الإفطار.

وأكد جلالة الملك اعتزازه بنشامى القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي في شتى مواقعهم وبجاهزيتهم العالية، وتقديره لما ينفذونه من واجبات بكل احترافية واقتدار.

وحضر مأدبة الإفطار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية.

وأدى جلالته والحضور صلاة المغرب جماعة.

--(بترا)

أز/هـ ح

13/03/2024 19:56:20