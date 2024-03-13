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المنتخب الوطني لكرة القدم يستدعي بني ياسين

3/13/2024 2:35:06 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)- استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، اليوم الأربعاء، اللاعب أنس بني ياسين للانضمام لصفوف المنتخب.
ويواصل منتخب النشامى تدريباته البدنية والفنية، بقيادة المدرب المغربي عموتة، استعدادا لمواجهتي باكستان ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.
وأجرى المنتخب تدريبه اليوم الأربعاء على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، بمشاركة 20 لاعباً، بانتظار اكتمال الصفوف تباعاِ.
وينتظر أن يغادر وفد المنتخب إلى باكستان الثلاثاء المقبل على أن يلتقي مع منتخب باكستان عند الثانية عشرة ظهر الجمعة 21 منه -بتوقيت الأردن، على ستاد جيناه سبورت في العاصمة إسلام أباد، قبل أن تتجدد المواجهة عند العاشرة مساء الثلاثاء 26 من الشهر ذاته على ستاد عمان الدولي.
وباتت قائمة المنتخب تضم 25 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، عبدالله نصيب، يزن العرب، براء مرعي، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق، علي علوان، أنس العوضات، موسى التعمري، يزن النعيمات، وأنس بني ياسين.
وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان وباكستان.
--(بترا)
خ خ/أز/ هـ ح
13/03/2024 19:29:57

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