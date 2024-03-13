المنتخب الوطني لكرة القدم يستدعي بني ياسين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 آذار (بترا)- استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، اليوم الأربعاء، اللاعب أنس بني ياسين للانضمام لصفوف المنتخب.
ويواصل منتخب النشامى تدريباته البدنية والفنية، بقيادة المدرب المغربي عموتة، استعدادا لمواجهتي باكستان ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.
وأجرى المنتخب تدريبه اليوم الأربعاء على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، بمشاركة 20 لاعباً، بانتظار اكتمال الصفوف تباعاِ.
وينتظر أن يغادر وفد المنتخب إلى باكستان الثلاثاء المقبل على أن يلتقي مع منتخب باكستان عند الثانية عشرة ظهر الجمعة 21 منه -بتوقيت الأردن، على ستاد جيناه سبورت في العاصمة إسلام أباد، قبل أن تتجدد المواجهة عند العاشرة مساء الثلاثاء 26 من الشهر ذاته على ستاد عمان الدولي.
وباتت قائمة المنتخب تضم 25 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، عبدالله نصيب، يزن العرب، براء مرعي، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق، علي علوان، أنس العوضات، موسى التعمري، يزن النعيمات، وأنس بني ياسين.
وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان وباكستان.
--(بترا)
خ خ/أز/ هـ ح
13/03/2024 19:29:57
MENAFN13032024000117011021ID1107973839
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