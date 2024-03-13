2.6% نمو مؤشر الصناعة الأردنية للعام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)- حققت الصناعة الأردنية نمواً بنسبة 2.6 بالمئة العام الماضي، بارتفاع 3.4 نقطة مئوية عما كان في 2022، وفقاً لنتائج مؤشر الصناعة لعام 2023، الصادر عن دائرة الدراسات والإستراتيجيات في غرفة صناعة الأردن.

وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن النمو في الأداء الصناعي رغم التراجع الذي أظهرته بعض المؤشرات الاقتصادية خلال العام 2023، يعكس قدرة ونوعية المؤشر ومدى قدرته على تقييم الأداء الحقيقي للصناعة من خلال المنهجية القائمة على الأوزان النسبية للقطاعات الفرعية وانعكاسها لأداء جملة من المؤشرات الفرعية داخل كل قطاع.

وأشار، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن هذا النمو جاء نتيجة تحقيق 7 قطاعات فرعية نمواً في مؤشر العام 2023 مقارنة مع العام 2022، بفضل تطور عمليات التصنيع والإنتاج فيها، إضافة إلى ارتفاع مستويات التكنولوجيا وتحسين مستويات الإنتاجية.

وأوضح أن القطاعات التي حققت نموا هي: الصناعات الخشبية والأثاث بمعدل نمو 13.2 بالمئة، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 13.0 بالمئة، والإنشائية 7.8 بالمئة، والغذائية والتموينية والزراعية والثروة الحيوانية 4.1 بالمئة، والبلاستيكية والمطاطية والعلاجية واللوازم الطبية، والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، 3.1 و2.2 و1.3 بالمئة على التوالي.

بالمقابل، تراجعت 3 قطاعات صناعية ضمن نتائج المؤشر للعام 2023، وهي: الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بنسبة 2 بالمئة، والجلدية والمحيكات 3.4 بالمئة، والتعدينية 12.1 بالمئة، متأثرة بانخفاض الطلب العالمي على منتجاتها، علاوة على تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأكد الجغبير سعي الغرفة إلى أن يكون المؤشر أداة مرجعية شاملة لأداء الصناعة الوطنية من خلال خطط التطوير والتحديث المعدلة خلال العام الحالي، حيث سيتم ربط المؤشر بمستهدفات ومؤشرات ومستويات الإنجاز الخاصة بالقطاع الصناعي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وإدراج العديد من المؤشرات الجديدة والنوعية منها، مؤشرات النوع الاجتماعي، والتنويع الاقتصادي وغيرها.

وبين الجغبير أن مؤشر الصناعة الأردنية يعد الأول من نوعه على المستوى المحلي والإقليمي لقدرته على تقييم ورصد أداء القطاع الصناعي بشكل دوري ضمن إطار قياسي ممنهج، وبما يعطي إنطباعا عاما حول الأداء الصناعي في المملكة، إلى جانب منحه إمكانية مقارنة مستوى الأداء بشكل ربعي وسنوي، وتحديد وتتبع مستويات التقدم والتراجع ضمن مؤشرات ومحاور مختلفة، وعلى مستوى القطاعات الفرعية العشرة وضمن أوزان نسبية محددة وهذا يمنحه القدرة أن يكون أداة قياس مرجعية شاملة للقطاع الصناعي.

--(بترا)

س ص/أز/ هـ ح

13/03/2024 19:21:47