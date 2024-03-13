سقوط جرحى في قصف إسرائيلي استهدف أكبر مستودعات الأونروا في رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)- قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التابعة للأمم المتحدة"أونروا"، اليوم الأربعاء، إن أكبر مستودعات المساعدات التابعة لها في قطاع غزة تعرض للقصف، مما أدى إلى إصابة العشرات.

وبحسب وكالة فرانس 24 الفرنسية، ذكرت المتحدثة باسم الأونروا، جولييت توما، "يمكننا أن نؤكد أن مستودعا ومركز توزيع تابعا للأونروا في رفح (جنوب غزة) تعرض للقصف ما أدى إلى إصابة العشرات.

--(بترا)

رصد / ف ق/أز/ هـ ح

13/03/2024 19:19:08