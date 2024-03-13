الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقريره عن شباط الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)- أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأربعاء، تقريره الدوري لشهر شباط الماضي، والذي يوضح أبرز نشاطاته وإنجازاته.

وبحسب التقرير، شارك سمو الأمير مرعد بن رعد كبير الأمناء-رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الجلسة الخاصة بالقمة العالمية للإعاقة خلال مؤتمر Zero Project الذي عقد على مدى يومين في مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا.

وسلط سموه، خلال كلمته، الضوء على القمة العالمية للإعاقة التي ستعقد في برلين نيسان 2025، والتي تنظمها ألمانيا والمملكة الأردنية الهاشمية بالشراكة مع التحالف الدولي للإعاقة، حيث ستكون أول قمة عالمية يجتمع فيها قادة العالم لمناقشة قضايا مهمة تتعلق بالإعاقة.

واطلع وفد من المجلس وأعضاء لجنة تطوير لغة الإشارة المنبثقة عنه، ضمن زيارة الى هولندا، على آليات وطرق تطوير لغة الإشارة ومهارات الترجمة الإشارية، وأساليب بناء خبرات المترجمين، ومعلمي الطلاب الصم، وتطوير مهاراتهم في الترجمة الإشارية، وتأتي الزيارة ضمن مشروع "تقييم لغة الإشارة لدى الطلبة الصم في المرحلة الابتدائية والثانوية"، الممول من قبل الوكالة الكورية للتعاون.

ولأهمية التعليم الدامج ودوره في تمكين ذوي الإعاقة، نفذ المجلس بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم 46 زيارة ميدانية لمدارس حكومية دامجة في إقليمي الوسط والشمال، للوقوف على واقع حال دمج الطلبة ذوي الإعاقة المُلتحقين في تلك المدارس، ومدى توفر متطلبات التعليم الدامج لهم والخروج بتوصيات لضمان حصول الطلبة المدموجين على تعليم نوعي يشمل كافة الخدمات المساندة، وخدمات العلاج الطبيعي والوظيفي، والتأهيل البصري والسمعي.

وقام المجلس بإنشاء 970 حسابا إلكترونيا مجانيا بالشراكة مع منصة كتبي ومؤسسة جبل عمان ناشرون، بهدف تسهيل وصول الطلبة والمعلمين ذوي الإعاقة السمعية للمواد التعليمية المترجمة بلغة الإشارة بالتعاون مع المجلس والمدرجة على المنصة وترجمتها للغة الإشارية.

وضمن مشروع "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية وصولهم إلى الخدمات المجتمعية في الأردن" الممول من CBM، باشر المجلس بدراسة حالة عدد من منازل الأشخاص ذوي الإعاقة في محيط جمعية رعاية الطفل في محافظة المفرق، والجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي في محافظة الكرك/ غور الصافي، وجمعية أبناء الطفيلة في محافظة الطفيلة بهدف تهيئتها.

ومن خلال المشروع ذاته تمت تغذية وحدات العلاج الطبيعي والوظيفي في الجمعيات المستهدفة، بأدوات العلاج الطبيعي والنطقي لتمكين المستفيدين من استعادة قدرتهم الحركية والبدنية، الى جانب زيادة قوة الأداء الوظيفي لديهم، وتزويد الجمعيات بأدوات تأهيلية لاستخدامها في مجال معالجة اضطرابات النطق، واللغة، والتواصل، والصوت.

وقدم المجلس بالشراكة مع وقفية الحاجة رفيقة للأشخاص ذوي الإعاقة خدمات تعليمية وتدريبية، وخدمات التدخل المبكر والمنتسوري، والخدمات المساندة علاج طبيعي وعلاج وظيفي وعلاج نطقي لنحو 106 طلاب وطالبات من ذوي الإعاقة.

وعقد المجلس 19 برنامجا تدريبييا وتوعويا حول نظام البطاقة التعريفية، والمنهجية الحقوقية وإتيكيت التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة، استهدفت 544 مشاركا من الكوادر العاملة في عدد من المنظمات والجمعيات في أقاليم المملكة الثلاث، وتضمنت البرامج التوعوية أيضا برنامج العنف الواقع على الأشخاص ذوي الإعاقة استهدف سيدات المجتمع المحلي في منطقة شرق عمان ضمن مشروع "الاستجابة المتكاملة للعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الممول من قبل الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون AICS وجمعية المرأة الإيطالية للتنمية AIDOS".

ونفذت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) المنبثقة عن المجلس تدريب استهدف عددا من ممثلي القطاع الخاص (شركات خاصة وفنادق) حول النهج الحقوقي وأهمية تمكين المرأة ذات الإعاقة اقتصاديا.

وتحقق المجلس من خلال فريق الرصد التابع له من إحدى الشكاوى المتعلقة بتعرض طفل ذو إعاقة في أحد مراكز التربية الخاصة إلى التعنيف، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة الجهات المختصة.

واستكمل المجلس استقبال طلبات التقدم للحصول على البطاقة التعريفية في الأقاليم الثلاث، بحيث قامت اللجان الطبية تشخيص 1191 شخص ذو إعاقة، وتنفيذ 19 زيارة منزلية للحالات الشديدة ممن يتعذر وصولها لمراكز التشخيص، وحصل 279 شخص ذو إعاقة على بطاقة تأمين صحي من خلال مكاتب التأمين الصحي التي أتاحها المجلس في مراكز التشخيص بالتعاون مع وزارة الصحة.

وفي إطار تهيئة المباني والمرافق العامة للأشخاص ذوي الإعاقة قام المجلس بتقديم الدعم الفني لتهيئة 32 مؤسسة من مؤسسات القطاعين العام والخاص.

--(بترا)

ح ظ/أز/ هـ ح

13/03/2024 19:17:34