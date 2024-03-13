إدارية النواب تناقش مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)- باشرت اللجنة الإدارية النيابية بمناقشة مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024.

وقال رئيس اللجنة، النائب المهندس يزن الشديفات، إن اللجنة تهدف من خلال القراءة الأولية لمشروع القانون التمهيد لتعديله ومواكبة التطور، خصوصًا أن السابق مضى على إقراره 50 عامًا.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي كمرجعية أساسية وحلقة وصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول الأخرى والمؤسسات الخارجية والدولية وغيرها.

وأضاف أنه يهدف لتكون الوزارة هي الجهة المعنيَّة بوضع منهجيَّات إعداد الرُّؤى والخطط التَّنمويَّة وبرامجها التَّنفيذيَّة، وتنظيم آليَّة الحصول على التَّمويل المقدَّم من الجهات المانحة والدوليَّة إلى الجمعيَّات والشَّركات التي لا تهدف إلى تحقيق الرِّبح، والجمعيَّات والاتِّحادات التَّعاونيَّة، وفقاً لأحكام التَّشريعات النَّافذة.

من جانبهم، أكد النواب: فريد حداد، بلال المومني، علي الطراونة، عدنان مشوقة، عيد النعيمات ، محمد الشطناوي، عمر النبر ، هايل عايش، غازي الذنيبات، احمد الخلايلة، امغير الهملان الدعجة، أسماء الرواحنة، على أن ينظم مشروع القانون الجديد آلية الحصول على التمويل المُقدم من الجهات المانحة والدولية إلى الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح ومراقبة الجهات المتلقية للمنح، ليتم توزيع المنح واستغلالها بالشكل الصحيح ولتحقيق مصالح المواطنين.

وأضافوا أن بعض الجمعيات تمارس دورًا جيدًا، ولا نريد أن نمارس البيروقراطية عليها، وهو ما يدفعنا لإقرار قانون عصري يساعد المؤسسات ويدعمها لتتطور وتتقدم في خدمة المجتمع الأردني.

وأكدوا أن مشروع القانون الجديد متطور عن القديم وسيحقق نقلة نوعية في العمل لوزارة التخطيط وآلية تنظيم التمويل الأجنبي بالشكل المطلوب.

بدورها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، إن القانون النافذ عمره 52 عامًا، ولم يطرأ عليه أي تغيير، وهو ما يحتم علينا تعديله لنتمكن من مواكبة التطورات.

وأضافت "ليس هناك أي بيروقراطية في مشروع القانون الحالي"، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى تسهيل العمل وفتح المجالات أمام المؤسسات لتتمكن من العمل وتقديم خدماتها.

وتابعت طوقان أن الوزارة تنظم ورش عمل في المحافظات لبناء القدرة المؤسسية للجمعيات وتمكينها من المنافسة للحصول على المنح.

من ناحيتها، قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، إن مشروع القانون ينظم مصادر التمويل الخارجي والتمويل الأجنبي.

وأكدت أن هناك رقابة على الجمعيات، مشيرة إلى أن هناك توجهًا لتصنيف الجمعيات.

من جهته، قال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مروان الرفاعي، إننا وضعنا سقفًا زمنيًا مدته 25 يومًا، للبت في موضوع الموافقة على المنح، والتي تبدأ من تاريخ إشعار مجلس الوزراء.

وأضاف أن من المهام التي تقوم بها الوزارة التأكد من الوضع الإداري والمالي والقانوني للمشروع.

-(بترا)

م خ/أز/ هـ ح

13/03/2024 19:12:42