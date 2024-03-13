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إزالة بسطات على الأرصفة بإربد

3/13/2024 2:35:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 13 آذار (بترا)-حاتم الظاظا- أزالت لجنة السلامة العامة في محافظة إربد تجاوزات لبسطات ومحال تجارية على الأرصفة والشارع العام وسط مدينة إربد التجاري.
وقال مساعد محافظ إربد لشؤون السلامة العامة، الدكتور علي الحوامدة، إن اللجنة واصلت جولاتها الرقابية على الأسواق في إربد للتأكد من التزامها بالشروط الصحية وإعلان الأسعار، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء، ومديرية الصناعة والتجارة، والمواصفات والمقاييس والجهات المعنية.
وأكد أن اللجنة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس صحة الغذاء وسلامته، وستتخذ أشد الإجراءات بحق المنشآت التي تثبت مخالفتها للأنظمة والتعليمات المعتمدة.
ودعا الحوامدة المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظة حول صلاحية المواد الغذائية أو التلاعب بالموازين.
وجرى في أول أيام شهر رمضان المبارك إتلاف كمية من اللحوم منتهية الصلاحية، وتحرير 3 مخالفات بحق عدد من المحال التجارية، وإنزال عدد من البسطات المعتدية على الرصيف والطريق العام.
--(بترا)
ح ظ/ن ح/هـ ح/ هـ ح
13/03/2024 18:28:21

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