جلسة تعريفية بحوافز قانون الاستثمار وآلية الشراء والتظلم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)- عقدت وزارة الاستثمار في غرفة صناعة عمان، اليوم الأربعاء، جلسة لتعريف المستثمرين بأهم حوافز ومزايا قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر بموجبه، خاصة ما يتعلق بأسس المشتريات المحلية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية وآلية التظلم للمستثمرين.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أهمية أن تتضمن القوانين والأنظمة ذات البعد الاقتصادي تسهيلات وحوافز للمستثمرين، ما سيسهم في جلب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة، وبالتالي المساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.

وتتطرق لملاحظات على بعض البنود الخاصة بآلية الشراء للمصانع وردت للغرفة من شركات صناعية ومطالبات بإعادة النظر بها، داعيا إلى تذليل العقبات التي تواجه الصناعة الوطنية.

من جانبه، قال مدير التسهيلات والحوافز في وزارة الاستثمار، الدكتور محمد أبو عمر، إن الآلية الجديدة للمشتريات المحلية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية جرى تفعيلها مطلع العام الحالي بحيث يقدم طلب الاستفادة من الحوافز والإعفاءات للمشتريات المحلية وإخضاعها للضريبة العامة للمبيعات بنسبة الصفر، عن طريق النظام الإلكتروني لوزارة الاستثمار دون الحاجة للتقديم بشكل ورقي كما كان سابقاً، اختصارا لوقت المستثمرين وجهدهم.

بدورها، عرضت مدير الدائرة القانونية في الوزارة ميس خليفات، لأهم المزايا والحوافز الواردة في قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر بموجبه، وقالت إن القانون جاء ضمن أفضل الممارسات العالمية، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في المملكة.

وأوضحت أنه بموجب القانون والنظام الصادر بموجبه تحدد آلية واضحة لتظلم المستثمر في حال تقدمه بطلب تظلم من أي قرار أو إجراء جرى اتخاذه أو امتنعت الجهة الرسمية عن اتخاذه ويؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات.

--(بترا)

م م/ن ح/رق

13/03/2024 17:52:31

