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منتخب الكراتيه يشارك في منافسات الدوري العالمي بتركيا

3/13/2024 2:35:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)- غادر وفد المنتخب الوطني للكراتيه، اليوم الأربعاء، إلى مدينة انطاليا التركية للمشاركة في بطولة الدوري العالمي جولة انطاليا والتي تنطلق منافساتها يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى الأحد.
ويضم الوفد وفق الناطق الإعلامي لاتحاد الكراتيه الدكتور إياد الملاح: الحكم الدولي ابراهيم الدقس إداريا، ومحمد فتيان مدربا، وهلا محارمة معالجة، واللاعبين، عبدالله حماد وزن 60، وعفيف غيث وزن 67، وحسن مصاروه وزن 75، ومحمد الجعفري وزن 84.
--(بترا)
خ خ/رق
13/03/2024 17:36:18

MENAFN13032024000117011021ID1107973831

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