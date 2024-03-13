منتخب الكراتيه يشارك في منافسات الدوري العالمي بتركيا
التاريخ
3/13/2024 2:35:04 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 آذار (بترا)- غادر وفد المنتخب الوطني للكراتيه، اليوم الأربعاء، إلى مدينة انطاليا التركية للمشاركة في بطولة الدوري العالمي جولة انطاليا والتي تنطلق منافساتها يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى الأحد.
ويضم الوفد وفق الناطق الإعلامي لاتحاد الكراتيه الدكتور إياد الملاح: الحكم الدولي ابراهيم الدقس إداريا، ومحمد فتيان مدربا، وهلا محارمة معالجة، واللاعبين، عبدالله حماد وزن 60، وعفيف غيث وزن 67، وحسن مصاروه وزن 75، ومحمد الجعفري وزن 84.
--(بترا)
خ خ/رق
13/03/2024 17:36:18
MENAFN13032024000117011021ID1107973831
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