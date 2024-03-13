المستقلة للانتخاب: تغيير الدائرة الانتخابية للشركس والشيشان والمسيحيين إلكترونيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)- أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب، خدمة تغيير الدائرة الانتخابية عبر موقعها الإلكتروني للشركس والشيشان والمسيحيين.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء، تتيح الخدمة الإلكترونية للناخب المسيحي والشركسي والشيشاني، إمكانية تغيير الدائرة الانتخابية لدائرة يوجد فيها مقعد مخصص لهم، في حال كان مكان الإقامة الحالي لا يوجد فيه مقعد مخصص لهم في تلك الدائرة.

ويكون النقل من خلال اختيار خدمة تغيير الدائرة الانتخابية للمسيحي أو الشركشي أو الشيشاني من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب () واختيار منصة الخدمات الإلكترونية للناخبين.

ونصت المادة (4/ح/3) من قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، على "إذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي أو الشيشاني أو المسيحي دائرة انتخابية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان أو مقعد للمسيحيين، فله الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأي دائرة انتخابية في محافظة أخرى مخصص لها ذلك المقعد.

ويذكر أن الدوائر الانتخابية والتي خصص فيها مقاعد للمسيحيين هي (عمان الثانية، الزرقاء، البلقاء، مادبا، إربد الثانية، عجلون، الكرك)، والدوائر الانتخابية التي خصص فيها مقاعد للشركس والشيشان هي (عمان الثالثة، الزرقاء).

--(بترا)

م ش/ن ح/رق

13/03/2024 17:36:06