محافظ الطفيلة يتفقد الأسواق التجارية

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 13 آذار (بترا)- أكد محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة، ضرورة تكثيف الرقابة من قبل لجان الصحة والسلامة العامة على الأسواق ومحال بيع الدواجن واللحوم الحمراء، للتأكد من توفر شروط الصحة والسلامة العامة، وضرورة توفير المواد الأساسية خاصة التي تشهد زيادة بالطلب خلال الشهر الفضيل مثل الأرز والسكر والتمور وغيرها.

جا ذلك خلال تفقد الدكتور الشورة اليوم الأربعاء، أسواق الاستهلاكية المدنية والعسكرية في قصبة الطفيلة، وأسواق الخضار والفواكه، واطلعه على جاهزيتها من حيث الكميات التموينية المعروضة وأصناف الخضار والفواكه، ومدى استقرار أسعارها خلال الشهر الفضيل.

وتشهد أسواق مدينة الطفيلة التجارية وأسواق المؤسستين المدنية والعسكرية حركة شراء اعتيادية، حيث يركز إقبال المواطنين على المواد التموينية والمواد الأساسية والخضار واللحوم والحلويات، إضافة لشراء مستلزمات الشهر الفضيل من تمور وجوز وقمرالدين.

--(بترا)

س م/رق

13/03/2024 17:10:19

