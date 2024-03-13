Wednesday, 13 March 2024 11:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محافظ الطفيلة يتفقد الأسواق التجارية

3/13/2024 2:35:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الطفيلة 13 آذار (بترا)- أكد محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة، ضرورة تكثيف الرقابة من قبل لجان الصحة والسلامة العامة على الأسواق ومحال بيع الدواجن واللحوم الحمراء، للتأكد من توفر شروط الصحة والسلامة العامة، وضرورة توفير المواد الأساسية خاصة التي تشهد زيادة بالطلب خلال الشهر الفضيل مثل الأرز والسكر والتمور وغيرها.
جا ذلك خلال تفقد الدكتور الشورة اليوم الأربعاء، أسواق الاستهلاكية المدنية والعسكرية في قصبة الطفيلة، وأسواق الخضار والفواكه، واطلعه على جاهزيتها من حيث الكميات التموينية المعروضة وأصناف الخضار والفواكه، ومدى استقرار أسعارها خلال الشهر الفضيل.
وتشهد أسواق مدينة الطفيلة التجارية وأسواق المؤسستين المدنية والعسكرية حركة شراء اعتيادية، حيث يركز إقبال المواطنين على المواد التموينية والمواد الأساسية والخضار واللحوم والحلويات، إضافة لشراء مستلزمات الشهر الفضيل من تمور وجوز وقمرالدين.
--(بترا)
س م/رق
13/03/2024 17:10:19

MENAFN13032024000117011021ID1107973829

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث