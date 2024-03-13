الأسهم الأوروبية تفتتح تداولاتها على ارتفاع قياسي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 آذار (بترا)- افتتحت الأسهم الأوروبية تداولاتها، اليوم الأربعاء، على ارتفاع لتسجل مستوى قياسيا غير مسبوق، إذ بثت نتائج إيجابية لعدد من الشركات جوا من التفاؤل في السوق، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات للإنتاج الصناعي.
وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة، بعد أن حقق أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق أمس الثلاثاء، وكسب المؤشر الفرعي لشركات التجزئة 3 بالمئة ليكون الأفضل أداء بين مختلف القطاعات، مدعوما بارتفاع سهم زالاندو بنسبة 16.9 بالمئة، بعد أن أعلنت شركة بيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت عن تحقيق أرباح في الربع الرابع وعن برنامج لإعادة شراء الأسهم.
كما ارتفع سهم "إي.أون" بنسبة 6 بالمئة، بعد أن رفعت الشركة المشغلة لشبكات الطاقة هدفها الاستثماري إلى 42 مليار يورو (45.90 مليار دولار) على مدى 5 سنوات، وقدمت تقديرات تفوق التوقعات للأرباح في 2024.
بدوره، قفز سهم فالوراك 6.6 بالمئة، بعد أن أعلنت شركة آرسيلور ميتال لصناعة الصلب عن استحواذها على حصة 28.4 بالمئة في فالوراك، التي يقع مقرها في فرنسا، مقابل حوالي 955 مليون يورو لزيادة انكشافها في قطاع الأنابيب.
--(بترا)
رصد/ف ق/ف م/رق
13/03/2024 16:37:48
MENAFN13032024000117011021ID1107973828
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