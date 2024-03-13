الأسهم الأوروبية تفتتح تداولاتها على ارتفاع قياسي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)- افتتحت الأسهم الأوروبية تداولاتها، اليوم الأربعاء، على ارتفاع لتسجل مستوى قياسيا غير مسبوق، إذ بثت نتائج إيجابية لعدد من الشركات جوا من التفاؤل في السوق، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات للإنتاج الصناعي.

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة، بعد أن حقق أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق أمس الثلاثاء، وكسب المؤشر الفرعي لشركات التجزئة 3 بالمئة ليكون الأفضل أداء بين مختلف القطاعات، مدعوما بارتفاع سهم زالاندو بنسبة 16.9 بالمئة، بعد أن أعلنت شركة بيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت عن تحقيق أرباح في الربع الرابع وعن برنامج لإعادة شراء الأسهم.

كما ارتفع سهم "إي.أون" بنسبة 6 بالمئة، بعد أن رفعت الشركة المشغلة لشبكات الطاقة هدفها الاستثماري إلى 42 مليار يورو (45.90 مليار دولار) على مدى 5 سنوات، وقدمت تقديرات تفوق التوقعات للأرباح في 2024.

بدوره، قفز سهم فالوراك 6.6 بالمئة، بعد أن أعلنت شركة آرسيلور ميتال لصناعة الصلب عن استحواذها على حصة 28.4 بالمئة في فالوراك، التي يقع مقرها في فرنسا، مقابل حوالي 955 مليون يورو لزيادة انكشافها في قطاع الأنابيب.

--(بترا)

رصد/ف ق/ف م/رق

13/03/2024 16:37:48