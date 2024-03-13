وزير الخارجية يبحث ونظيره الإسباني تطورات الوضع في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 13 آذار (بترا)- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم الأربعاء، مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع في غزة، والتداعيات الكارثية للحرب، والجهود المبذولة لوقفها.

وشدد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود للوصول لوقف كامل وفوري لإطلاق النار في غزة، وبما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.

كما بحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

ووقّع الصفدي وألباريس مذكرتي تفاهم الأولى بشأن المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين الصديقين، والثانية بين المعهد الدبلوماسي الأردني في الوزارة والمدرسة الدبلوماسية في وزارة الخارجية الإسبانية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد اللقاء، قال الصفدي "أرحب بمعالي وزير خارجية إسبانيا خوسيه ألباريس في زيارته الأولى إلى المملكة لبحث آليات البناء على الشراكة والصداقة الاستراتيجية التي تربط المملكتين، ولتنسيق جهودنا لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية، والعمل معاً من أجل ضمان التقدم نحو مستقبل يسوده العدل، ينتهي معه الظلم وتتجسد خلاله الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف، "على المستوى الثنائي أجرينا محادثات موسعة استهدفت التوافق على خطوات عملية لزيادة التعاون بين البلدين والبناء على مخرجات الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى إسبانيا العام الماضي ولقائه رئيس الوزراء، ووقعنا اليوم مذكرتي تفاهم الأولى حول مأسسة المشاورات السياسية، والثانية حول تبادل الخبرات بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين، وهاتان المذكرتان ستتيحان اجتماعات مستمرة بيننا من أجل التوافق على خطوات لتوسعة التعاون في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات في العمل الدبلوماسي".

وأكد الصفدي أن "لإسبانيا دورا رئيسا في الاتحاد الأوروبي، ولها تاريخ كبير أيضاً في العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة؛ فمن إسبانيا انطلقت العملية السلمية قبل أكثر من 30 عاماً، وهي مستمرة في جهودها التي تريد أن تحقق الهدف الذي عملنا جميعاً لأجله منذ عقود، وهو إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين".

وشكر الصفدي الوزير ألباريس على مواقف إسبانيا الواضحة لجانب العدالة، وإنهاء الظلم، وتحقيق السلام وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني وبما يحقق لإسرائيل أيضاً الأمن في إطار الجهود المستهدفة بناء سلام كامل ودائم. كما شكر الصفدي ألباريس على موقف إسبانيا الثابت من دعم وكالة الأونروا، وقال "متفقان على أن لا بديل للأونروا وأهمية استمرارها في القيام بدورها خصوصاً في مواجهة الكارثة الإنسانية التي تستمر وتتفاقم في غزة، ونراها تتصاعد أيضاً في الضفة الغربية".

وقال "بحثت والوزير الوضع المتدهور الذي نراه يستمر في غزة ومتفقان على أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وأن أي مقاربة مستقبلية يجب أن تقوم على أساس هذه القاعدة وتستهدف إيجاد الدولة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية كاملة بما فيها الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية".

وحذر الصفدي من أن "الخطر يتفاقم، واتفقنا على أنه لا يمكن أن يُسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بتقويض أمن المنطقة برمتها، ولا يمكن أن السماح له بالاستمرار في هذه الحرب، ولا يمكن أن يقبل العالم أن يموت الأطفال جوعا وأن تموت الأمهات عطشاً وأن يشرد حوالي 1.7 مليون فلسطيني خصوصاً وأن إسرائيل مستمرة في منع دخول ما يكفي من المساعدات لتلبية احتياجات الفلسطينيين"، مشيراً إلى أن التحديات كبيرة والتعنت الإسرائيلي في رفض وقف الحرب وفي رفض إدخال المساعدات يدفع المنطقة باتجاه المزيد من التأزيم.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسباني "علاقاتنا الثنائية تمر بأفضل لحظاتها وهذه الزيارة ستساهم في توطيد العلاقات بين الأردن وإسبانيا"، مشيراً إلى أن العلاقات وثيقة وبنيت على أساس علاقات وثيقة بين الشعبين وبين البلاط الملكي".

وأضاف "قمنا اليوم بتوقيع اتفاقيتين؛ واحدة حول المشاورات السياسية وأخرى حول التعاون بين معاهدنا الدبلوماسية، وراجعنا الاتفاقيات الاقتصادية، ونود أن نعمل بشكل موسع مع الأردن فيما يتعلق بقطاعات الماء والطاقة البديلة".

وقال، "الأردن وفلسطين أكبر شركائنا في مجال التعاون الإنساني، والتزمنا بحوالي 90 مليون يورو هذا العام للتعاون في هذه المجالات، وفي الأردن هناك ما يقارب 2.5 مليون من اللاجئين الفلسطينيين، وجزء من هذه المساهمات التي سنقدمها للأونروا ستصل إلى الأردن".

وأكد ألباريس أن "الأونروا مؤسسة دولية غير قابلة للاستبدال فهي توفر التعليم لأكثر من 200 ألف طالب، وعشرات الآلاف من الأشخاص ينعمون بالخدمات الصحية التي تقدمها لهم، وغيرها من الخدمات".

وأشار الى أن "للأردن وإسبانيا؛ اهتمامات مشتركة، وقلقنا مشتركا، ومتفقون على واحدة من أهم المشاكل والصعاب التي دفعتني إلى أن آتي إلى عمان وهي الأزمة الإنسانية في غزة والوضع المثير للقلق في الضفة الغربية"، مؤكدا أن "الدبلوماسية الأردنية صوتها قوي جداً وهي مهيأة وقادرة على إيصال الرسالة، ونحن في الدبلوماسية العالمية، نعتبر الأردني مرجعية مهمة في هذه المنطقة".

وشدد على ضرورة "تسهيل الدخول غير المشروط للمساعدات الإنسانية الى غزة ووقف قتل المواطنين ليس فقط الذين يموتون بسبب القصف والقنابل ولكن أيضاً الذين يموتون بسبب الجوع، وهذا هو ندائي الأول ومطلبي الأول وإطلاق سراح الرهائن غير المشروط واحترام غير مشروط للحقوق والمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية".

وقال ألباريس "لا يجوز أن تكون أي مؤسسة أو دولة فوق القانون. أدنت العمليات التي قامت بها حماس، ولكن منذ ذلك مرت خمسة أشهر منذ السابع من تشرين الأول وعداد الموتى لم يتوقف، نتحدث اليوم عن أكثر من 30 الف و500 ضحية، الكثير منهم من الأطفال والنساء؛ هم ليسوا أرقاماً ولن ننساهم، هم أشخاص لهم مشاعر ولهم حياة، وهذا ما يجعل من الوضع غير مطاق على الإطلاق، ويجب وقف هذه المأساة، ويجب أن نعمل سوية على وقفها".

وأضاف، "على الجهتين أن تعملا على وقف إطلاق النار وترك السلاح، ونحن ندعم جهود الوساطة والكثير من المجتمع الدولي يدعمها، وخاصة إسبانيا والأردن".

وقال "وقف إطلاق النار الدائم والنهائي يمكن أن نصل إليه إذا ما قمنا باحترام وتطبيق حل الدولتين، وإسبانيا تريد الدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام وأكثر من 90 دولة تدعم هذه المبادرة، ونريد أن نجد فلسطين معترفا بها على مستوى العالم كدولة مستقلة ذات سيادة تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل".

وفي إجابة عن سؤال قال الصفدي "الكلام ليس كافياً نحن في مواجهة حرب خرقت إسرائيل فيها كل القوانين الدولية، وخرقت القانون الدولي الإنساني، وارتكبت جرائم حرب غير مسبوقة، واستخدمت التجويع سلاحاً في هذه الحرب وهذه أيضاً جريمة حرب؛ أكثر من 30 ألف فلسطيني ارتقوا خلال هذه الحرب بينهم أكثر من 12 ألف طفل وهذا الرقم هو الأعلى في كل الصراعات التي شهدها العالم على مدى السنوات الأخيرة".

وأشار الى أن "إسرائيل ترفض إدخال الغذاء والدواء، وتقطع الماء والكهرباء عن أهل غزة، ونحن في مواجهة حالة غير مسبوقة ليس فقط في حجم الهمجية التي تبدت خلال هذه الحرب ولكن أيضاً بحجم العجز الدولي على مواجهة هذه الهمجية وعلى مواجهة هذه الخروقات للقانون الدولي".

وأضاف، "رأينا قرارات مجلس الأمن تدعو في الحد الأدنى إلى إدخال المساعدات الإنسانية والحكومة الإسرائيلية رفضت ذلك، رأينا محكمة العدل فرضت إجراءات تدبيرية تدعو إلى إدخال الغذاء والدواء وإسرائيل لم تلتزم بذلك، ومع ذلك نرى مجلس الأمن ما يزال غير قادر على اتخاذ قرار يلزم إسرائيل بوقف هذه الحرب فبالتالي هذه الحرب كرست الشعور بوجود معايير مزدوجة في التعامل وفق القانون الدولي كرست الشعور بأن إسرائيل تتصرف فوق القانون ولا يمكن أن يسمح لأي دولة أن تكون فوق القانون"، مؤكداً أن المطلوب هو خطوات عملية، وقرار ملزم من مجلس الأمن يلزم إسرائيل بوقف الحرب ويلزم إسرائيل بإدخال المساعدات، وبأن المطلوب فرض عقوبات".

وزاد، "بدل أن تستمر الدول بإرسال الأسلحة التي تمكن إسرائيل من الاستمرار في هذه الحرب، يجب أن ترسل مساعدات إنسانية ويجب أن ترسل وفوداً تفرض وقف هذه الحرب وتأخذنا باتجاه السلام الحقيقي الذي لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

وأكد "بعد خمسة أشهر من هذه الحرب الهمجية لا يمكن بأي شكل تبرير استمرارها، ولا يمكن أن يستمر تجويع الأطفال، ولا يمكن أن يستمر العالم صامتاً وهو يرى أكثر من 15 بالمائة من الأطفال في شمال غزة في أقصى حالات المجاعة، ونحن نرى أطفالاً رضعا يموتون من الجوع ومن عدم توفر الحليب".

وقال الصفدي "لإسبانيا دور رئيس ولها موقف واضح في رفض الظلم وفي العمل من أجل تحقيق العدالة، وإقامة الدولة الفلسطينية، واحترام القانون الدولي، ليس فقط على المستوى الثنائي ولكن أيضاً في إطار الاتحاد الأوروبي ونذكر الدور الذي قامت به خلال ترؤسها الدورة الماضية من الاتحاد الأوروبي والجهود التي قامت بها"

وأضاف "مستمرون في العمل معاً من أجل ليس فقط إنهاء الحرب وإدخال المساعدات لكن أيضاً ضمان أن ما يتبع ذلك يكون عملاً حقيقياً محكوماً بتواقيت زمنية لتحقيق حل لهذا الصراع على أساس حل الدولتين"

وأكد أنه "بغير ذلك سنرى الصراع يتجدد، والحروب تعود إلى المنطقة بين فترة وأخرى، لأن أساس الصراع هو وجود احتلال لا يوجد هناك آفاق لانتهائه، وهناك خطوات تقوم بها هذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفاً حتى في تاريخ إسرائيل لتكريس هذا الاحتلال وللاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه".

وقال وزير الخارجية الإسباني "إسبانيا ستواصل القيام بما قامت به منذ تفجر الصراع. الوصول إلى وقف لإطلاق النار هو أولويتنا القصوى، هذه هي زيارتي الثالثة للمنطقة وتحدثنا مع جميع شركائنا، وفي بروكسل نتحدث بشكل مستمر مع المفوض العام، ونتحدث مع الولايات المتحدة، ونسعى إلى وقف توريد السلاح لمنطقة الصراع، وفي إسبانيا توقفنا منذ السابع من أكتوبر عن إعطاء رخص لتوريد السلاح إلى إسرائيل، ووضعنا عقوبات على 12 مستوطنا من إسرائيل لأن الوضع في غزة وفي الضفة الغربية أيضاً يقلقنا".

وقال ألباريس "رئيس الحكومة أعلن قبل مدة أن إسبانيا تريد من البرلمان مناقشة هذا الموضوع، وضمان إيجاد الدولة الفلسطينية كجزء وكدولة عضو في المجتمع الدولي، وبحيث تكون غزة والضفة الغربية تحت سلطة واحدة، وبحث يكون في غزة ميناء وتكون العاصمة القدس الشرقية وكي نصل إلى كل ذلك نحن بحاجة إلى مساعدة مالية من الجميع".

وأشار الى أن إسبانيا ضاعفت الدعم للسلطة الفلسطينية إلى 3 أضعاف ما كان عليه في السابق؛ وحوالي 35 مليون يورو إضافية قدمناها للأنروا منذ شهر كانون الأول الماضي كي نضمن أن الفلسطينيين الذين يعيشون اليوم في غزة وفي الضفة الغربية والفلسطنيين اللاجئين خارج فلسطين يحصلون على الخدمات التي يستحقونها".

وفي إجابة على سؤال حول مشاركة إسبانيا في الإنزالات الجوية الإنسانية للمساعدات على غزة، قال وزير الخارجية الإسباني "تشارك إسبانيا في الكثير من هذه الإنزالات الجوية لمساعدة المحتاجين في غزة و سنشارك أيضاً، وسأعطي التعليمات لمدير التعاون الإسباني في الأردن من أجل إيصال المساعدات عبر الجو"، مشيراً إلى حنكة القيادة الأردنية في الإنزالات الجوية.

وقال "في عام 2014 صوت البرلمان الإسباني بالإجماع على قرار يدعو للاعتراف بالدولة الفلسطينية، هناك سفارة فلسطينية في العاصمة مدريد وكان لي اجتماعات عديدة وبشكل رسمي مع نظيري وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وخلال هذه الحكومة الإسبانية تحدثنا عن أننا نود الاعتراف بشكل رسمي بالدولة الفلسطينية".

وأكد الصفدي "نقوم بما هو متاح لكننا ندرك جميعاً أن السبيل الوحيد لإيصال المساعدات هو وقف سياسة التجويع التي تعتمدها إسرائيل في غزة، والسماح بإدخال المساعدات بشكل كامل وكاف لجميع أنحاء القطاع"، مشيراً إلى أنه ثمة مجاعة حقيقية، وثمة أرقام للأمم المتحدة لا يمكن أن يقبلها العالم في هذا الزمان وفي هذا الوقت، وهنالك تعقيدات كبيرة تفرضها إسرائيل حتى على ما تسمح مبدئياً بدخوله من مساعدات.

وأضاف "نرفض أن تأخذ إسرائيل 2.3 مليون فلسطيني في غزة رهينة، ونؤكد أن وقف الحرب هو الأساس وعندما تقف الحرب القضية ليس فقط إدخال المساعدات ولكن أيضاً ضمان توزيعها وعندما تطلق إسرائيل النار على الشرطة التي كانت ترافق المساعدات وتطلق النار على الفلسطينيين المنتظرين للمساعدات فهذا أيضاً جزء من التحديات اللاإنسانية التي تفرضها هذه الحرب"، مؤكداً استمرار الأردن بعمليات الإنزال بالتعاون مع كل الشركاء.

-- (بترا)

ص خ/ اح

13/03/2024 16:46:53