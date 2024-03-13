سفن أميركية تتجه إلى غزة لإنشاء رصيف بحري يسمح بتوصيل المساعدات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 آذار (بترا)- أعلن الجيش الأميركي، اليوم الأربعاء، توجّه عدد من سفنه إلى غزة، لإنشاء رصيف بحري مؤقت يسمح بتسلم مساعدات إنسانية للقطاع الذي تحاصره إسرائيل.
وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في بيان عبر منصة "إكس" ونقلته شبكة cnn الأميركية، "لقد غادرت سفن الجيش الأميركي من لواء النقل السابع قيادة الدعم الاستكشافية الثالثة، الفيلق الثامن عشر المحمول جوا، قاعدة لانغلي يوستيس المشتركة، بولاية فرجينيا.
وأوضحت أن هذه السفن تحمل المعدات والإمدادات اللازمة لإنشاء رصيف مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية لأهالي غزة الذين استقبلوا رمضان بصيام قسري منذ أكثر من 5 أشهر بسبب منع إسرائيلي شبه تام لدخول المساعدات الغذائية إلى القطاع.
--(بترا)
رصد/ف ق/ف م/رق
13/03/2024 16:35:10
MENAFN13032024000117011021ID1107973826
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