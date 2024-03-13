سفن أميركية تتجه إلى غزة لإنشاء رصيف بحري يسمح بتوصيل المساعدات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)- أعلن الجيش الأميركي، اليوم الأربعاء، توجّه عدد من سفنه إلى غزة، لإنشاء رصيف بحري مؤقت يسمح بتسلم مساعدات إنسانية للقطاع الذي تحاصره إسرائيل.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في بيان عبر منصة "إكس" ونقلته شبكة cnn الأميركية، "لقد غادرت سفن الجيش الأميركي من لواء النقل السابع قيادة الدعم الاستكشافية الثالثة، الفيلق الثامن عشر المحمول جوا، قاعدة لانغلي يوستيس المشتركة، بولاية فرجينيا.

وأوضحت أن هذه السفن تحمل المعدات والإمدادات اللازمة لإنشاء رصيف مؤقت لتوصيل الإمدادات الإنسانية الحيوية لأهالي غزة الذين استقبلوا رمضان بصيام قسري منذ أكثر من 5 أشهر بسبب منع إسرائيلي شبه تام لدخول المساعدات الغذائية إلى القطاع.

--(بترا)

رصد/ف ق/ف م/رق

13/03/2024 16:35:10