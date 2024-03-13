صحة غزة: الأطفال يعانون مضاعفات خطرة نتيجة عدم توفير الحليب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 13 آذار (بترا)- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن آلاف الأطفال في شمال القطاع يعانون من مضاعفات خطرة نتيجة عدم توفر أنواع الحليب الخاص بهم.
وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة، في بيان اليوم الأربعاء، "فقدنا 27 طفلا نتيجة سوء التغذية وعدم توفر أي نوع من حليب الأطفال في شمال غزة"، مطالبا المنظمات الأممية ومؤسسات الطفولة بتوفير حليب للأطفال شمال غزة.
من جهة أخرى، دعا رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، وسائل الإعلام الدولية إلى دخول غزة لنقل مجريات العدوان الإسرائيلي.
وقال في بيان صحفي، إن منع قوات الاحتلال الطواقم الصحفية من الدخول إلى غزة هو انتهاك صريح وواضح لحرية الرأي والتعبير، ويؤكد أن الاحتلال كما هو عادته يسعى لارتكاب جرائمه بعيدا عن الشهود وأعين الكاميرات.
وطالب جميع المؤسسات والهيئات المعنية بحرية الرأي والتعبير بإدانة بمنع الاحتلال دخول طواقم الصحافة الأجنبية غزة للشهر السادس، والضغط عليها لتسهيل دخول الإعلام الدولي لغزة.
--(بترا)
اش/ن ح/رق
13/03/2024 16:15:51
MENAFN13032024000117011021ID1107973825
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.