صحة غزة: الأطفال يعانون مضاعفات خطرة نتيجة عدم توفير الحليب

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 13 آذار (بترا)- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن آلاف الأطفال في شمال القطاع يعانون من مضاعفات خطرة نتيجة عدم توفر أنواع الحليب الخاص بهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة، في بيان اليوم الأربعاء، "فقدنا 27 طفلا نتيجة سوء التغذية وعدم توفر أي نوع من حليب الأطفال في شمال غزة"، مطالبا المنظمات الأممية ومؤسسات الطفولة بتوفير حليب للأطفال شمال غزة.

من جهة أخرى، دعا رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، وسائل الإعلام الدولية إلى دخول غزة لنقل مجريات العدوان الإسرائيلي.

وقال في بيان صحفي، إن منع قوات الاحتلال الطواقم الصحفية من الدخول إلى غزة هو انتهاك صريح وواضح لحرية الرأي والتعبير، ويؤكد أن الاحتلال كما هو عادته يسعى لارتكاب جرائمه بعيدا عن الشهود وأعين الكاميرات.

وطالب جميع المؤسسات والهيئات المعنية بحرية الرأي والتعبير بإدانة بمنع الاحتلال دخول طواقم الصحافة الأجنبية غزة للشهر السادس، والضغط عليها لتسهيل دخول الإعلام الدولي لغزة.

--(بترا)

اش/ن ح/رق

13/03/2024 16:15:51