انطلاق فعاليات المجالس الرمضانية في جامعة الحسين بن طلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
معان 13 آذار (بترا)- انطلقت في جامعة الحسين بن طلال، اليوم الأربعاء، فعاليات المجالس الرمضانية الأول تحت عنوان "كيف نستقبل رمضان؟".
وقال مفتي معان الشيخ محمود المشاعلة، إن المجالس تهدف إلى توعية الطلبة ومنتسبي الجامعة بأهمية الشهر الفضيل بالتوبة والإنابة من جميع الذنوب والمعاصي.
وتحدث المشاعلة عن آداب الصيام والأجر الكبير الذي يحصل عليه المسلم من عبادة الصيام والتقرب عبرها من الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى فائدة الصيام في تهذيب النفس والشعور بالآخرين ممن لا يتحصلون قوت يومهم.
وأوضح أن قاعدة ثبوت شهر رمضان بأمرين أحدهم، رؤية هلال شهر رمضان في ليلة الثلاثين من شهر شعبان، والثاني إكمال شعبان ثلاثين يوما، وذلك إذا لم ير الهلال لغيم أو نحوه، وهذا الحكم في شهر رمضان، وغيره من شهور السنة القمرية.
من جهته، أكد رئيس الجامعة الدكتور عاطف الخرابشة، أهمية أن تكون المجالس الرمضانية المُعين والزاد الفكري لطلبتنا في هذه الأيام الفضيلة، إذ تقدم المعلومة مقرونة بالأدلة الشرعية من أهل العلم والفقه.
من جهته، أوضح مدير وحدة العلاقات العامة في الجامعة الدكتور محمد جرار أن هذه المجالس والتي جاء تنظيمها من دائرة الإعلام ستستمر خلال شهر رمضان المبارك، كل يوم أربعاء، وستستضيف أحد العلماء الأجلاء في كل مجلس.
--(بترا)
ص أ/م ف
13/03/2024 16:11:54
MENAFN13032024000117011021ID1107973824
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