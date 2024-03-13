انطلاق فعاليات المجالس الرمضانية في جامعة الحسين بن طلال

MENAFN - Jordan News Agency)

معان 13 آذار (بترا)- انطلقت في جامعة الحسين بن طلال، اليوم الأربعاء، فعاليات المجالس الرمضانية الأول تحت عنوان "كيف نستقبل رمضان؟".

وقال مفتي معان الشيخ محمود المشاعلة، إن المجالس تهدف إلى توعية الطلبة ومنتسبي الجامعة بأهمية الشهر الفضيل بالتوبة والإنابة من جميع الذنوب والمعاصي.

وتحدث المشاعلة عن آداب الصيام والأجر الكبير الذي يحصل عليه المسلم من عبادة الصيام والتقرب عبرها من الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى فائدة الصيام في تهذيب النفس والشعور بالآخرين ممن لا يتحصلون قوت يومهم.

وأوضح أن قاعدة ثبوت شهر رمضان بأمرين أحدهم، رؤية هلال شهر رمضان في ليلة الثلاثين من شهر شعبان، والثاني إكمال شعبان ثلاثين يوما، وذلك إذا لم ير الهلال لغيم أو نحوه، وهذا الحكم في شهر رمضان، وغيره من شهور السنة القمرية.

من جهته، أكد رئيس الجامعة الدكتور عاطف الخرابشة، أهمية أن تكون المجالس الرمضانية المُعين والزاد الفكري لطلبتنا في هذه الأيام الفضيلة، إذ تقدم المعلومة مقرونة بالأدلة الشرعية من أهل العلم والفقه.

من جهته، أوضح مدير وحدة العلاقات العامة في الجامعة الدكتور محمد جرار أن هذه المجالس والتي جاء تنظيمها من دائرة الإعلام ستستمر خلال شهر رمضان المبارك، كل يوم أربعاء، وستستضيف أحد العلماء الأجلاء في كل مجلس.

--(بترا)

ص أ/م ف

13/03/2024 16:11:54