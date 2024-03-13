العقبة الخاصة تنفذ الموسم الرابع من مشروع حفظ النعمة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 13 آذار (بترا) أمين المعايطة- بدأت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تنفيذ الموسم الرابع لمشروع (حفظ النعمة)، بمشاركة عدد من الجهات الأهلية والرسمية ومبادرة "اترك أثرا" في المدينة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد ممثل سلطة منطقة العقبة الخاصة الدكتور جبريل الخطيب، أن المشروع يهدف إلى تعزيز تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي والتشاركي بين القطاعين العام والخاص، والعمل التطوعي لخدمة المجتمع، وإعادة تدوير فائض الطعام الصحي الطازج.

بدورها، قالت ممثل شركة "أروباسير" حنين الجارحي، إن هذا المشروع للموسم الرابع جاء استكمالاً لسلسلة تنفيذ المواسم الماضية خلال شهر رمضان المبارك، لتعزيز التكافل الاجتماعي وتخفيف الهدر والمحافظة على النعمة، وذلك من خلال إعادة تعبئة وتوزيع الطعام الفائض (غير الملموس) على المحتاجين.

وأشارت الجارحي إلى دور مديرية الصحة للتأكد من سلامة إجراءات تجهيز الوجبات، ودور المجتمع المحلي بالتنسيق مع ضباط الأحياء السكنية لإيصال الوجبات للمحتاجين للوصول إلى هدف المشروع المتمثل بتحقيق التكافل الاجتماعي، وخفض العبء البيئي، ووقف الفائض للمتبقيات الغذائية.

وساهم عدد من الفنادق في المشروع لتعزيز دورهم في المسؤولية المجتمعية والبيئية.

--(بترا)

ا م/ف م/رق

13/03/2024 16:09:14