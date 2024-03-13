العقبة الخاصة تنفذ الموسم الرابع من مشروع حفظ النعمة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 13 آذار (بترا) أمين المعايطة- بدأت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تنفيذ الموسم الرابع لمشروع (حفظ النعمة)، بمشاركة عدد من الجهات الأهلية والرسمية ومبادرة "اترك أثرا" في المدينة خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد ممثل سلطة منطقة العقبة الخاصة الدكتور جبريل الخطيب، أن المشروع يهدف إلى تعزيز تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي والتشاركي بين القطاعين العام والخاص، والعمل التطوعي لخدمة المجتمع، وإعادة تدوير فائض الطعام الصحي الطازج.
بدورها، قالت ممثل شركة "أروباسير" حنين الجارحي، إن هذا المشروع للموسم الرابع جاء استكمالاً لسلسلة تنفيذ المواسم الماضية خلال شهر رمضان المبارك، لتعزيز التكافل الاجتماعي وتخفيف الهدر والمحافظة على النعمة، وذلك من خلال إعادة تعبئة وتوزيع الطعام الفائض (غير الملموس) على المحتاجين.
وأشارت الجارحي إلى دور مديرية الصحة للتأكد من سلامة إجراءات تجهيز الوجبات، ودور المجتمع المحلي بالتنسيق مع ضباط الأحياء السكنية لإيصال الوجبات للمحتاجين للوصول إلى هدف المشروع المتمثل بتحقيق التكافل الاجتماعي، وخفض العبء البيئي، ووقف الفائض للمتبقيات الغذائية.
وساهم عدد من الفنادق في المشروع لتعزيز دورهم في المسؤولية المجتمعية والبيئية.
--(بترا)
ا م/ف م/رق
13/03/2024 16:09:14
MENAFN13032024000117011021ID1107973823
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