قرارات مجلس الوزراء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)- استهل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها اليوم الأربعاء، بتقديم التهنئة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأردنيين جميعا والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما قدم رئيس الوزراء التحية إلى أشقائنا في فلسطين، آملا أن يتوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في قطاع غزة، وأن يصبرهم ويهون مصابهم، وأن تنجلي هذه الغمة عنهم في القريب العاجل.

وأقر مجلس الوزراء خلال الجلسة مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان الكبرى لسنة 2024؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويهدف مشروع القانون المعدل إلى تطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان، وربط توسعها بمفهوم التخطيط الحضري بشكل واضح وعصري، وإعادة تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير وغيرها من الإجراءات؛ بهدف تسهيلها وتطويرها.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين المهندس وجدي الضلاعين أمينا عاما لوزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية.

--(بترا)

ع ق/رق

13/03/2024 16:07:27