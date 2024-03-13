توقيف مدخل بيانات بأمانة عمان بجنحة الرشوة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمَّان 13 آذار (بترا)- قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، توقيف موظف من أمانة عمان الكبرى يعمل مدخل بيانات أسبوعا في مركز اصلاح وتأهيل ماركا بجنحة تقاضي رشوة من أحد المواطنين.
وفي التفاصيل قالت الهيئة اليوم الأربعاء، إنَّ الموظف أوهم مواطنا كان يرغب بترخيص محل يملكه بأنه قادر على منحه الترخيص دون الكشف مقابل مبلغ من المال تم الاتفاق عليه، إلّا أن المواطن بادر بالاتصال بالخط الساخن لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تابعت الموضوع بشكل فوري، حيث تم ضبط الموظف وهو يتسلّم مبلغ الرشوة الذي طلبه.
مصدر مسؤول بالهيئة أشاد بالمواطن لموقفه، داعيًا كل من يتعرض لمثل هذه الظروف اللجوء إليها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من تسوّل له نفسه استثمار وظيفته.
--(بترا)
ب ص/ ف م/اح
13/03/2024 15:50:48
MENAFN13032024000117011021ID1107973820
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