توقيف مدخل بيانات بأمانة عمان بجنحة الرشوة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمَّان 13 آذار (بترا)- قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، توقيف موظف من أمانة عمان الكبرى يعمل مدخل بيانات أسبوعا في مركز اصلاح وتأهيل ماركا بجنحة تقاضي رشوة من أحد المواطنين.

وفي التفاصيل قالت الهيئة اليوم الأربعاء، إنَّ الموظف أوهم مواطنا كان يرغب بترخيص محل يملكه بأنه قادر على منحه الترخيص دون الكشف مقابل مبلغ من المال تم الاتفاق عليه، إلّا أن المواطن بادر بالاتصال بالخط الساخن لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تابعت الموضوع بشكل فوري، حيث تم ضبط الموظف وهو يتسلّم مبلغ الرشوة الذي طلبه.

مصدر مسؤول بالهيئة أشاد بالمواطن لموقفه، داعيًا كل من يتعرض لمثل هذه الظروف اللجوء إليها لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من تسوّل له نفسه استثمار وظيفته.

--(بترا)

ب ص/ ف م/اح

13/03/2024 15:50:48