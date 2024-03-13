القوات المسلحة تنفذ 7 إنزالات لمساعدات إنسانية على غزة بمشاركة دولية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)- نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الأربعاء، 7 عمليات إنزال جوي جديدة بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك استمرارا بتقديم العون والمساعدة للأهل والأشقاء خلال شهر رمضان المبارك.

وشاركت في عملية الإنزال الجوي التي استهدفت عددا من المواقع في شمال القطاع، طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، إضافة إلى 3 طائرات تابعة للولايات المتحدة الأميركية، وطائرة تابعة لمملكة بلجيكا.

وجاءت عملية إنزال المساعدات الأردنية بالتعاون مع سلطنة بروناي، وذلك لدعم ومساندة الأهل والأشقاء والوقوف معهم والتخفيف من آثار الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع، إضافة إلى الجهود الدولية والمساعي الحثيثة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين، وتلبية لاحتياجات السكان في قطاع غزة من المواد الغذائية في ظل الأوضاع الصعبة جراء الحرب في القطاع.

وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى 42 إنزالا جويا أردنيا، و54 إنزالا جويا بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

--(بترا)

ل م/ف م/رق

13/03/2024 15:48:44