الاحتلال يعتقل 7565 فلسطينيا من الضفة والقدس منذ 7 تشرين الأول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 13 آذار (بترا)- بلغ عدد المعتقلين من الضفة الغربية والقدس المحتلة، نحو 7565 فلسطينيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
وأضافا، أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وعمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت، منذ يوم أمس 10 فلسطينيين على الأقل من الضفة، بينهم سيدة.
وأشارا إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، رام الله، وجنين، وطوباس، وأن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
13/03/2024 15:36:40
MENAFN13032024000117011021ID1107973817
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