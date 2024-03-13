الاحتلال يعتقل 7565 فلسطينيا من الضفة والقدس منذ 7 تشرين الأول

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 13 آذار (بترا)- بلغ عدد المعتقلين من الضفة الغربية والقدس المحتلة، نحو 7565 فلسطينيا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأضافا، أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وعمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت، منذ يوم أمس 10 فلسطينيين على الأقل من الضفة، بينهم سيدة.

وأشارا إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، رام الله، وجنين، وطوباس، وأن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أفرج عنهم لاحقا.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

13/03/2024 15:36:40