تنمية الطفيلة تبحث واتحاد الجمعيات الخيرية التعاون في رمضان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 13 آذار (بترا)- بحثت مديرية التنمية الاجتماعية بالطفيلة اليوم الاربعاء، واتحاد الجمعيات الخيرية، آليات التنسيق والتعاون لتقديم المساعدات العينية والنقدية للأسر المعوزة خلال شهر رمضان الفضيل، واستهداف المناطق النائية وجيوب الفقر في مختلف مناطق المحافظة.
وأكد مدير التنمية الاجتماعية في الطفيلة عبدالله الصقور خلال الاجتماع الذي حضره رئيس إتحاد الجمعيات الخيرية عامر الخوالدة ، وعدد من رؤساء الجمعيات الخيرية، أهمية تقديم المساعدات للأسر المحتاجة ذات الدخول المتدنية بعد حصر حالتها الاجتماعية وظروفها المعيشية.
وأشار الصقور إلى ضرورة التعاون والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة والجهات المعنية بتوزيع المساعدات، لإيجاد قاعدة بيانات موحدة للأسر المعوزة في الطفيلة، للحيلولة دون الازدواجية في تقديم المساعدات، وضرورة استهداف المناطق النائية والأسر العفيفة.
--(بترا)
س م/ ف م/اح
13/03/2024 15:32:10
MENAFN13032024000117011021ID1107973815
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