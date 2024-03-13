تنمية الطفيلة تبحث واتحاد الجمعيات الخيرية التعاون في رمضان

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 13 آذار (بترا)- بحثت مديرية التنمية الاجتماعية بالطفيلة اليوم الاربعاء، واتحاد الجمعيات الخيرية، آليات التنسيق والتعاون لتقديم المساعدات العينية والنقدية للأسر المعوزة خلال شهر رمضان الفضيل، واستهداف المناطق النائية وجيوب الفقر في مختلف مناطق المحافظة.

وأكد مدير التنمية الاجتماعية في الطفيلة عبدالله الصقور خلال الاجتماع الذي حضره رئيس إتحاد الجمعيات الخيرية عامر الخوالدة ، وعدد من رؤساء الجمعيات الخيرية، أهمية تقديم المساعدات للأسر المحتاجة ذات الدخول المتدنية بعد حصر حالتها الاجتماعية وظروفها المعيشية.

وأشار الصقور إلى ضرورة التعاون والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة والجهات المعنية بتوزيع المساعدات، لإيجاد قاعدة بيانات موحدة للأسر المعوزة في الطفيلة، للحيلولة دون الازدواجية في تقديم المساعدات، وضرورة استهداف المناطق النائية والأسر العفيفة.

--(بترا)

س م/ ف م/اح

13/03/2024 15:32:10

