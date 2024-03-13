منتدى الاستراتيجيات: رؤية التحديث الاقتصادي تعيد إطلاق إمكانات القطاع الخاص

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 13 آذار (بترا)- استضاف منتدى الاستراتيجيات الأردني البروفيسور زافيريس تزاناتوس، الزميل الأول بالمنتدى والمسؤول السابق بعدة مؤسسات دولية، ورئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت سابقاً، لإعطاء لمحة حول "الديناميكيات الحالية للاقتصاد الأردني والتوقعات المستقبلية"، وذلك بمشاركة واسعة من أعضاء المنتدى من القطاع الخاص الأردني.

وقالت المديرة التنفيذية للمنتدى نسرين بركات خلال الفعالية التي رعاها البنك الأردني الكويتي، وشركة KbW للاستثمار، إن المنتدى يسعى باستمرار الى تحليل ودراسة أثر الأحداث الإقليمية والعالمية والاضطرابات على الاقتصاد الأردني، مبينة أن هذا اللقاء مع القطاع الخاص يأتي استكمالا لنقاشات سابقة قام بها المنتدى حول هذا الموضوع مع اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلسي الأعيان والنواب.

من جانبه أشار عبد الإله الخطيب من المنتدى، إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات مع القطاع الخاص للوقوف على الدور المطلوب منه ولدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية إلى الأمام، مؤكداً أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو المنشود في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي، والدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في التوظيف وتحفيز بيئة الأعمال والابتكار.

وبين الخطيب أن الأردن استطاع رغم التحديات الكبيرة التي واجهها في السنوات الأخيرة، الحفاظ على استقرار اقتصاده، وإن كان بمعدلات نمو منخفضة نسبيا، مشيرا الى الصدمات المتتالية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الأردني بدءا بالأزمة المالية العالمية، والربيع العربي، واللاجئين السوريين، والحرب على تنظيم داعش الإرهابي وتعطيل طرق التجارة، وانقطاعات إمدادات الغاز المصري، وجائحة كورونا، وأخيرا الحرب في أوكرانيا والحرب على غزة.

بدوره أشاد زافيريس بالجهود التي يبذلها الأردن للحفاظ على استقرار اقتصاده، مشيراً إلى أن الأردن اعتمد الرؤى والاستراتيجيات والسياسات والبرامج اللازمة لتحقيق هذا الهدف، والتي يتم مراجعتها وتحديثها باستمرار، وقد أتت هذه الجهود بثمارها من خلال إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2033.

وأشار زافيريس الى زخم الإنجاز في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي حتى الآن، مؤكدا أن متابعة تنفيذ الإجراءات المتبقية في رؤية التحديث الاقتصادي سيسهم بشكل كبير في خفض الدين العام وإعادة إطلاق إمكانات القطاع الخاص، رغم أن الأردن ما يزال يتأثر بشكل كبير بالصدمات الخارجية مثل التوترات الجيوسياسية والإقليمية، وزيادة التشدد في الأوضاع المالية، وضعف النمو العالمي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانخفاض التجارة والاستثمار الدوليين، ومخاطر المناخ.

وبين زافيريس أن وجود تمويل كاف من القطاع الخاص من خلال مشاريع الشراكة مع القطاع العام، واستمرار تدفق الدعم المقدم من المانحين، هو من العوامل التي ستلعب دورا كبيرا في تعزيز هذه الجهود.

وفيما يتعلق بالمنظور المالي، أكد أهمية التركيز على تجنب الانخفاض في الإنفاق العام، للابتعاد عن الدخول في حالة "التقشف المالي" لما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد والمجتمع، داعيا إلى إعادة توجيه النفقات لرفع العائدات الاقتصادية والاجتماعية، وترشيد الإنفاق العام خاصة فيما يتعلق بالإنفاق على التقاعد والكهرباء والماء، علاوة على الاستمرار في تحسين تحصيل الإيرادات، وتجنب فرض المزيد من الضرائب على الإنتاج.

وجرى خلال اللقاء حوار موسع بين أعضاء المنتدى وزافيريس حول التحديات الاقتصادية الراهنة وسبل التعاون الفعّال لتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك التأثيرات المحتملة على القطاعات الاقتصادية مثل السياحة، الصناعة، الزراعة، والتكنولوجيا نتيجة للتقلبات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

--(بترا)

رش/

13/03/2024 15:20:43