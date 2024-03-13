وزير الأوقاف يفتتح ملتقى خيريا ويوما طبيا في عيرا ويرقا

MENAFN - Jordan News Agency)

البلقاء 13 آذار (بترا)- افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأربعاء، الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني الأول خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، بمنطقة عيرا ويرقا في محافظة البلقاء والذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية.

وقال الخلايلة "نتشرف خلال شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة والخير والتألف، أن نكون في قضاء عيرا ويرقا بين أهلنا وإخواننا"، مؤكدا أن الواجب الديني وحس المسؤوليّة الأخلاقيّة والوطنيّة والاجتماعيّة يدفعنا لتقديم ما نستطيع خدمةً للوطن والمواطن.

وأضاف، أنَّ النبي الكريم علمنا في الحديث الشريف" أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" لذا في شهر الخير والبركات علينا تكثيف جهودنا حتى نصل إلى الأسر الفقيرة والمحتاجة والوقوف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانيات المتاحة.

وأعلن الخلايلة، عن توزيع 500 قسيمة شرائيّة بقيمة 30 دينارا، ومساعد نقدية لـ50 يتيما و50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، وتوزيع 300 طرد غذائي للأسر الفقيرة والمحتاجة، مشيرا إلى وجود 30 أسرة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة و20 يتيما يتقاضون كفالات أيتام من الصندوق في قضاء عيرا ويرقا.

من جانبه، قال السفير الأسبق الدكتور فايز الربيع في كلمته عن المجتمع المحلي، إن وزارة الأوقاف تمتد أنشطتها في كل طرق وسبل الخير، مشيرا إلى أن لفظ التكاتف والتعاون تجاوز اللفظ إلى العمل على أرض الواقع من خلال الملتقيات الخيرية والأيام الطبية المجانية.

وأشار الربيع، إلى أن عيرا ويرقا تستحق الاحتفال بهذا اليوم الخيري، لافتا إلى أن مدفع المدفعية السادسة في عيرا يحمل معاني الوفاء والإخلاص والتفاني في سبيل الأردن، إذ كان أهالي عيرا ويرقا رجالا ونساء يحملون الخبز والعتاد على رؤوسهم إلى الجنود المرابطين في خنادقهم في معركة الكرامة.

كما افتتح وزير الأوقاف اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيريّة بمنطقة عيرا ويرقا، وقدمت فيه الرعاية الصحيّة لأهالي المنطقة بمختلف الاختصاصات الطبيّة.

وحضر الافتتاح، النائب عارف السعايدة، ومحافظ محافظة البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومدير صحة البلقاء الدكتور صائب أبو عبود، ومدير مديرية أوقاف البلقاء الدكتور أحمد الخرابشة، ومدير مديرية العلاقات العامة في الوزارة سنان المجالي، وعدد من أهالي القضاء.

--(بترا)

أع/م ف/رق

13/03/2024 14:50:20