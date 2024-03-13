مرصد الزلازل يسجل هزة أرضية شمال المملكة

مرصد الزلازل يسجل هزة أرضية شمال المملكة
التاريخ
3/13/2024 2:34:39 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 آذار (بترا)- سجل مرصد الزلازل الأردني، اليوم الأربعاء، هزة أرضية في شمال المملكة مقابل بحيرة طبريا.
وقال المرصد، إن الهزة سجلت عند الساعة الواحدة و 50 دقيقة ظهرا، وبلغت قوتها 3.9 درجة على مقياس ريختر وهي من الزلازل المحسوسة.
--(بترا)
م ف/ ن ح/اح
13/03/2024 14:44:45
MENAFN13032024000117011021ID1107973812
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