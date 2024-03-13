مرصد الزلازل يسجل هزة أرضية شمال المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)- سجل مرصد الزلازل الأردني، اليوم الأربعاء، هزة أرضية في شمال المملكة مقابل بحيرة طبريا.

وقال المرصد، إن الهزة سجلت عند الساعة الواحدة و 50 دقيقة ظهرا، وبلغت قوتها 3.9 درجة على مقياس ريختر وهي من الزلازل المحسوسة.

--(بترا)

م ف/ ن ح/اح

13/03/2024 14:44:45