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مرصد الزلازل يسجل هزة أرضية شمال المملكة

3/13/2024 2:34:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)- سجل مرصد الزلازل الأردني، اليوم الأربعاء، هزة أرضية في شمال المملكة مقابل بحيرة طبريا.
وقال المرصد، إن الهزة سجلت عند الساعة الواحدة و 50 دقيقة ظهرا، وبلغت قوتها 3.9 درجة على مقياس ريختر وهي من الزلازل المحسوسة.
--(بترا)
م ف/ ن ح/اح
13/03/2024 14:44:45

MENAFN13032024000117011021ID1107973812

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