البلقاء التطبيقية: وقف اقتطاعات الموظفين عن شهر آذار

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 13 آذار (بترا)- قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد فخري العجلوني، وقف الاقتطاعات على رواتب العاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية المترتبة عليهم للجامعة عن شهر آذار الحالي.

وقال الدكتور العجلوني في بيان اليوم الأربعاء، إن وقف الاقتطاعات يشمل اقتطاعات نادي العاملين، ومستردات الرواتب، ومستردات التأمين الصحي، واشتراكات صندوق الإسكان، والقرض الحسن، واقتطاعات الرسوم الدراسية لأبناء العاملين.

وأضاف ان هذا القرار يستفيد منه 2825 من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على العاملين في الجامعة خلال الشهر المبارك.

--(بترا)

أع/رق

13/03/2024 14:35:59