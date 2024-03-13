البلقاء التطبيقية: وقف اقتطاعات الموظفين عن شهر آذار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 13 آذار (بترا)- قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد فخري العجلوني، وقف الاقتطاعات على رواتب العاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية المترتبة عليهم للجامعة عن شهر آذار الحالي.
وقال الدكتور العجلوني في بيان اليوم الأربعاء، إن وقف الاقتطاعات يشمل اقتطاعات نادي العاملين، ومستردات الرواتب، ومستردات التأمين الصحي، واشتراكات صندوق الإسكان، والقرض الحسن، واقتطاعات الرسوم الدراسية لأبناء العاملين.
وأضاف ان هذا القرار يستفيد منه 2825 من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على العاملين في الجامعة خلال الشهر المبارك.
--(بترا)
أع/رق
13/03/2024 14:35:59
MENAFN13032024000117011021ID1107973811
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