88 شهيدا و135 إصابة في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

88 شهيدا و135 إصابة في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
التاريخ
3/13/2024 2:34:35 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 13 آذار (بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 88 فلسطينيا، وإصابة 135 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة أن 72 بالمئة من الضحايا هم من الأطفال والنساء.
وأعلنت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 31272 شهيدا، و73024 إصابة غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي، في حين ما يزال آلاف الضحايا تحت الإنقاض.
--(بترا)
رصد/م ح/م ف/رق
13/03/2024 14:27:43
MENAFN13032024000117011021ID1107973810
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.