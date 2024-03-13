88 شهيدا و135 إصابة في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 13 آذار (بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 88 فلسطينيا، وإصابة 135 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة أن 72 بالمئة من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

وأعلنت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 31272 شهيدا، و73024 إصابة غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي، في حين ما يزال آلاف الضحايا تحت الإنقاض.

--(بترا)

رصد/م ح/م ف/رق

13/03/2024 14:27:43