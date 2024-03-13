الخارجية الفلسطينية تدين سياسة الإعدامات الميدانية التي ينفذها الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 13 آذار (بترا)- قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن مسلسل الإعدامات الميدانية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية دليل واضح على أن اليمين الإسرائيلي الحاكم هو الذي يسعى لتفجير الأوضاع في شهر رمضان، وإدخالها في دوامة من العنف لا تنتهي.

وأضافت الخارجية الفلسطينية ، في بيان اليوم الأربعاء، أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب والمحاسبة يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم.

ودانت التصعيد الحاصل في جرائم القتل خارج القانون والإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، والتي خلفت حتى الآن 6 شهداء، بمن فيهم أطفال في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واعتبرتها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

وأضافت "ما يجري هو ترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود والمستعمرين إطلاق النار على المواطنين، وانعكاس مباشر لسياسية إسرائيلية رسمية وعقلية استعمارية عنصرية انتقامية في التعامل مع الفلسطينيين، ومحاولة مفتعلة لتكريس المنطق العسكري والأمني في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني".

ميدانيا، حطم مستوطنون متطرفون اليوم 50 شجرة مثمرة في قرية مجدل بني فاضل جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفاد رئيس مجلس قروي مجدل بني فاضل، رامي نصار في بيان، بأن عددا من مستوطني مستعمرة "مجدليم" المقامة على أراضي قرى جنوب نابلس، أقدموا على تكسير وتحطيم 50 شجرة مثمرة من الزيتون واللوزيات.

وأوضح نصار أن هذه المرة الثالثة التي يقدم المستعمرون فيها على تدمير الأشجار خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى أن اعتداءات المستوطنين في تصاعد مستمر ضد المزارعين في القرية، حيث أقدم مستوطنو مستعمرة "معاليه افرايم"، والبؤرة الاستعمارية "تيكيت" على رعي أغنامهم، وأبقارهم في المحاصيل الزراعية للقرية.

--(بترا)

م ف/رق

13/03/2024 14:25:02