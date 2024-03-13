جلسة توعوية حول أهمية الصناعة الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)- نظم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وبالتعاون مع غرفة صناعه الأردن، جلسة توعوية حول أهمية المنتج الوطني والصناعة الأردنية.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري خلال الجلسة التي حضرها رئيس صندوق الاستثمار الدكتور عز الدين كناكرية، إن القطاع الصناعي الأردني ذو قدرات إنتاجية ضخمة إذ ينتج في الأردن أكثر من 1500 سلعة ذات جودة عالية تغطي 45 بالمئة من الطلب في السوق المحلي.

وأشار إلى أن هذه السلع تتضمن جميع القطاعات الصناعية الفرعية، أبرزها التعدينية والغذائية، والكيماوية والدوائية والجلدية والمحيكات والهندسية والإنشائية والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، وتصل المنتجات الأردنية لأكثر من 150 سوقا حول العالم.

وبين قادري أن القطاع الصناعي الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 25 بالمئة كمساهمة مباشرة، وترتفع هذه النسبة إلى حوالي 44 بالمئة عند إضافة المساهمة غير المباشرة للقطاع.

وأضاف أن كل دينار يجري إنفاقه في الصناعة يسهم في بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 2.17 دينار داخل الاقتصاد الوطني، نتيجة ارتباط القطاع مع مجمل القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى ذلك، فإن 70 بالمئة من حجم الاستثمارات المتدفقة كانت من حصة القطاع الصناعي، الذي يوظف 268 ألف عامل وعاملة يشكلون حوالي 25 بالمئة من قوى العمل.

وأكد قادري أهمية شراء المنتج الوطني وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد الوطني بالعديد من المؤشرات، مشيرا إلى قدرة الصناعة الوطنية في سد احتياجات السوق المحلي ضمن جودة ومواصفات عالية، وهذا ما أثبته بشكل واضح خلال مختلف الأزمات التي مر بها الأردن على غرار جائحة كورونا.

ولفت إلى أن أهمية القطاع ظهرت جليا في رؤية التحديث الاقتصادي، وبالتحديد القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، التي يعول عليها بحوالي ثلث مستهدفات الرؤية من التوظيف والاستثمار ورفع القيمة المضافة والمساهمة بالنمو الاقتصادي.

من ناحيته، قال كناكريه إن عقد الصندوق لهذه الجلسة يعكس التزامه الوطني والأخلاقي بدعم الاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة، مشيدا بجهود غرفة صناعة الأردن في تعزيز تنافسية المنتج المحلي وبيان الأثر المهم للقطاع في الدورة الاقتصادية.

وأشار إلى "أننا لمسنا أثر ذلك في قدرة القطاع على التعامل مع الأزمات المختلفة التي تفرضها الظروف الإقليمية المحيطة، واستمرار تلبية الطلب في السوق المحلي من مختلف السلع دون انقطاع، وتوفير بدائل محلية ذات جودة عالية وأسعار منافسة".

وبين كناكريه أن استثمارات الصندوق في الشركات الصناعية المدرجة في بورصة عمان تشكل حوالي 33 بالمئة من إجمالي محفظة المساهمات العامة للصندوق، وتتوزع هذه الاستثمارات على الشركات الاستراتيجية وأبرزها شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس العربية.

وخلال الجلسة، جرى التعريف بحملة "صنع في الأردن" التي أعيد إطلاقها باستراتيجية جديدة أخيرا بهدف تعزيز وعي وثقة المستهلك بالمنتج المحلي، وصولا إلى تعديل السلوك الاستهلاكي بتفضيل المنتجات الوطنية بدلا من المستوردة، وتطبيق " أردني" والذي يتضمن وصفاً للعديد من المنتجات الصناعية الأردنية في معظم القطاعات، بهدف تعريف المستهلك الأردني بالمنتجات المحلية وتمكين الشركات الصناعية من الوصول للمستهلكين بسهولة، وعرض منتجاتهم بطريقة مبتكرة.

وتأتي الجلسة تنفيذا لبرنامج مبادرات التنمية المستدامة التي ينظمها الصندوق سنويا وبالتعاون مع المؤسسات الوطنية، بهدف توعية موظفيه بعمل المؤسسات الأخرى وأهدافها الوطنية، وبحث فرص العمل المشترك.

--(بترا)

ن ش/م ف/رق

13/03/2024 14:18:19