مؤسسة الحسين للسرطان تطلق حملة زكاتكم حياتي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آذار (بترا)- أطلقت مؤسسة الحسين للسرطان، حملة "زكاتكم حياتي" مع بداية شهر رمضان الفضيل، بهدف تشجيع أهل الخير على تقديم زكاة أموالهم لدعم علاج مرضى السرطان غير المقتدرين في مركز الحسين للسرطان.

وقالت مدير عام المؤسسة نسرين قطامش في بيان للمؤسسة اليوم الأربعاء، إنه بفضل أموال الزكاة التي تلقتها المؤسسة خلال العام الماضي، تمت تغطية علاج 309 مرضى في مركز الحسين للسرطان، ولكن كان هناك شهريا ما يقارب 85 مريضا على قوائم الانتظار، ولا توجد أيّ جهة تغطي تكاليف علاجهم، مؤكّدة أن الانتظار ليس في صالحهم، وقد يؤدي إلى تفاقم وضعهم الصحي أو حدوث مضاعفات يمكن تفاديها بتوفر الدعم الذي يتيح لهم البدء بالعلاج دون تأخير.

وجرى إطلاق الحملة محليا وإقليميا في وسائل الإعلام المرئي والمسموع وعبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسسة ومركز الحسين للسرطان، عبر الإعلان الذي يحمل وجه الطفلة المى البالغة من العمر 4 سنوات، وتتلقى العلاج في مركز الحسين للسرطان.

ويتاح للداعمين تقديم زكاة أموالهم من خلال عدة طرق منها التبرع الإلكتروني ( أو الاتصال على: 0798777222.

يشار إلى أنه تم إنشاء صندوق الزكاة في مؤسسة الحسين للسرطان، بهدف جمع التبرعات لمساندة مرضى السرطان الأطفال والكبار غير المقتدرين، بصرف النظر عن العمر والجنس والجنسية ممّن لا يملكون القدرة المادية على تكاليف العلاج.

وكانت مؤسسة الحسين للسرطان تلقت فتوى رسمية من مجلس الإفتاء الأردني (فتوى رقم 2006/2 بتاريخ 22/3/2006)، تؤهل المؤسسة لتلقي زكاة الأموال لمعالجة مرضى السرطان غير المقتدرين، حيث تنفق أموال الزكاة خلال سنة على علاج المرضى حسب شروط الزكاة.

--(بترا)

س ص/رق

13/03/2024 14:10:06