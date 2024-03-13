مؤسسة الحسين للسرطان تطلق حملة زكاتكم حياتي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 13 آذار (بترا)- أطلقت مؤسسة الحسين للسرطان، حملة "زكاتكم حياتي" مع بداية شهر رمضان الفضيل، بهدف تشجيع أهل الخير على تقديم زكاة أموالهم لدعم علاج مرضى السرطان غير المقتدرين في مركز الحسين للسرطان.
وقالت مدير عام المؤسسة نسرين قطامش في بيان للمؤسسة اليوم الأربعاء، إنه بفضل أموال الزكاة التي تلقتها المؤسسة خلال العام الماضي، تمت تغطية علاج 309 مرضى في مركز الحسين للسرطان، ولكن كان هناك شهريا ما يقارب 85 مريضا على قوائم الانتظار، ولا توجد أيّ جهة تغطي تكاليف علاجهم، مؤكّدة أن الانتظار ليس في صالحهم، وقد يؤدي إلى تفاقم وضعهم الصحي أو حدوث مضاعفات يمكن تفاديها بتوفر الدعم الذي يتيح لهم البدء بالعلاج دون تأخير.
وجرى إطلاق الحملة محليا وإقليميا في وسائل الإعلام المرئي والمسموع وعبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسسة ومركز الحسين للسرطان، عبر الإعلان الذي يحمل وجه الطفلة المى البالغة من العمر 4 سنوات، وتتلقى العلاج في مركز الحسين للسرطان.
ويتاح للداعمين تقديم زكاة أموالهم من خلال عدة طرق منها التبرع الإلكتروني ( أو الاتصال على: 0798777222.
يشار إلى أنه تم إنشاء صندوق الزكاة في مؤسسة الحسين للسرطان، بهدف جمع التبرعات لمساندة مرضى السرطان الأطفال والكبار غير المقتدرين، بصرف النظر عن العمر والجنس والجنسية ممّن لا يملكون القدرة المادية على تكاليف العلاج.
وكانت مؤسسة الحسين للسرطان تلقت فتوى رسمية من مجلس الإفتاء الأردني (فتوى رقم 2006/2 بتاريخ 22/3/2006)، تؤهل المؤسسة لتلقي زكاة الأموال لمعالجة مرضى السرطان غير المقتدرين، حيث تنفق أموال الزكاة خلال سنة على علاج المرضى حسب شروط الزكاة.
--(بترا)
س ص/رق
13/03/2024 14:10:06
MENAFN13032024000117011021ID1107973807
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